金正恩病重案疑 韩媒猜测骑白马登白头山出事

据美媒透露称，朝鲜领导人金正恩接受心血管手术后命危，目前未获证实。现年36岁的金正恩年纪轻轻就有脂肪肝、高血压等慢性病，健康状况堪忧，据报是2019年年底在寒冬中骑白马登上白头山顶，导致健康状况迅速恶化，才必须接受手术。消息透露金正恩的健康问题也受到家族病史影响。

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据香港经济日报今天报道指，金正恩手术，韩媒推论金正恩病倒原因，骑白马登白头山出事？

美国CNN报道，北韩领导人金正恩接受心血管手术后命危，目前未获证实。现年36岁的金正恩年纪轻轻就有脂肪肝、高血压等慢性病，健康状况堪忧，据报是2019年年底在寒冬中骑白马登上白头山顶，导致健康状况迅速恶化，才必须接受手术。

该消息说，金正恩的健康问题自2012年掌权以来持续受到关注，相较2010年首度透过媒体亮相时，目前体重增加许多，身高不到170公分，体重约超过100公斤。

该报道引述韩国媒体EDAILY，金正恩过重的问题是饮食习惯不良及喜好饮酒所造成，20几岁时就有高血脂，再加上吸烟习惯，结合各种对健康有害的因素。日本人权团体更宣称，他早在2008年就曾因糖尿病倒下。金正恩2014年发表新年演说时几度喘不过气，当时便有舆论指出，他的健康问题相当严重。当年入秋后，他有长达一个月未公开露面，一度传出身亡消息。北韩劳动党更为此出面澄清，金正恩状况良好。

报道说，但曾飞往朝鲜为金正恩治疗的德国、法国医疗团队指出，金正恩身体状况非常不佳，韩国政府也持续掌握这类消息。综合医疗团队资讯，金正恩还有脂肪肝、肾衰竭等疾病。

脱北者经营、设于韩国的《每日北韩》报道，金正恩去年底登上革命圣地白头山（长白山），是导致此次身体状况急剧恶化的主因之一。他去年10月中骑白马上白头山视察工地，12月初疑似为宣传效果，携妻子李雪主再次上山，引起各界瞩目。但他的呼吸道状况本就不佳，登上山地对他来说难免勉强，导致健康状况大幅恶化。

据该报称，另一方面，金正恩的健康问题也受到家族病史影响。他的父亲金正日未满20岁便罹患脂肪肝， 据报在2008年出现脑中风和脑溢血症状，此后身体状况受到高度关注。2009年春天再度透过官媒露面时，金正日明显憔悴许多，2011年在前往视察的火车上死于心肌梗塞。

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