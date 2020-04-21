韩高官指金正恩“接受心血管手术”应该是真的

朝鲜领导人金正恩今天传出健康状态不佳消息，引发媒体关注，韩国国会外交统一委员会委员长尹相现认为，金正恩“接受心血管手术”的说法应该是真的。美国媒体指金正恩心脏手术情况危急。中国官方今天称看到了报道，但指不知消息来源。

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据路透社今天报道称，中国看到了金正恩病情的消息，外交部发言人说，但不清楚来源。

中国政府周二表示，知道有关朝鲜领导人金正恩病情的报导，但并不知晓其消息来源，对于中国是否掌握相关情况的信息，中方不予置评。

中国外交部新闻发言人耿爽在例行新闻发布会上作出上述答复，没有做进一步解释。

该报道称，有媒体指金正恩已接受心血管手术，美国有线电视新闻网(CNN)援引一位直接了解情况的美国官员报道称，华盛顿方面正在关注有关金正恩术后病情危重的情报。两名韩国消息人士否认CNN的报道，另有一名中国消息人士表示他们不相信金正恩病情危重。

据中央社引述消息说，金正恩疑接受心血管手术，韩国议员称应是真的。

朝鲜领导人金正恩今天传出健康状态不佳消息，引发媒体关注，韩国国会外交统一委员会委员长尹相现认为，金正恩“接受心血管手术”的说法应该是真的。

据韩联社，尹相现今天在国会接受媒体采访表示，根据“一些北韩核心人士”的说法，有些人说金正恩是接受脚踝手术，有些人说是因为2019冠状病毒疾病而在妙香山居家隔离，有些人则说没有到情况危急那么严重。

尹相现并未明确指出这些北韩核心人士的身份，仅说明“不是政府情资，而是最了解朝鲜情报、最核心的人”。

对于金正恩健康状态众说纷纭，尹相现认为“接受心血管手术”的说法很有可能是真的。他指出，金正恩在2年前就曾接受过一次心血管手术，而原为劳动党中央宣传鼓动部副部长的金正恩胞妹金与正，近期转任党组织指导部副部长，很可能是被当作金正恩后继者来培养。

该报道说，美国有线电视新闻网（CNN）引述美国官员报道称，金正恩“手术后情况危急”，华府正密切监控；但青瓦台则表示，没有侦测到朝鲜异常动态，连金正恩是否有动手术都无法证实。

尹相现说，考量平壤现况与其他军事面状况，“从各种我得知的情报来看，肯定有些什么”。此外，尹相现表示，外交统一委员会22日将召开非公开的紧急座谈会，外交部长康京和、统一部长金炼铁都将出席，讨论韩美防卫费及朝鲜相关议题。

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