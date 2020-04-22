全世界关注金正恩 平壤拒绝告知健康与行踪 特朗普祝其安康

朝鲜官媒周三未提及领导人金正恩行踪。昨天有媒体报导金正恩接受心血管手术后病重，引发国际社会对他健康状况的猜测。据美国总统特朗普周二在白宫新闻发布会上说，“我希望他一切都好。”

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据路透社今天报道称，朝鲜官媒不理会外界猜测，对金正恩行踪三缄其口。

针对有媒体报导金正恩接受心血管手术后病重消息，韩国和中国官员，以及了解美国情报的消息人士对韩国和美国媒体的这些消息表示怀疑。不过该消息引发国际社会对他健康状况的猜测。

美国白宫则表示正在密切关注此事。据美国总统特朗普表示，这些报导尚未得到证实，他本人不太相信。特朗普曾于2018年和2019年与金正恩举行历史性峰会，试图说服他放弃核武。

据特朗普周二在白宫新闻发布会上说，“我希望他一切都好，” 特朗普还说，“我与金正恩的关系很好。我希望他很好。我们会看到他身体怎么样。我们不知道报导是否属实。”被问及是否会试图联系金正恩并确认他的情况时，特朗普回答称：“我可能会，但我希望他一切都好。”

路透社说，金正恩4月15日缺席纪念朝鲜开国领导人金日成诞辰的仪式之后，关于他健康问题的传言开始出现。

朝中社周三的主要新闻包括体育设备、采桑葚，以及在孟加拉国举行的一场研究朝鲜“主体思想”(juche)的会议。官方报纸劳动新闻刊登了关于自给自足的经济和抗击新冠疫情举措的报导。所有报导都没有提到金正恩的下落。

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