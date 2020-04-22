台敦睦舰队染疫案 蔡英文道歉 诺调查处置绝不护短

台湾海军敦睦舰队共27名成员确诊新冠肺炎，造成社会恐慌 ，台湾国防部长严德发21日晚间举行记者会率一级主管鞠躬 致歉。总统蔡英文22日上午亲自发表敞厅谈话，向外界说明，并为事件道歉，承诺调查与处置绝不护短。

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据中央社今天报道称，敦睦舰队染疫，蔡总统致歉：绝不护短。敦睦舰队发生武汉肺炎群聚感染，总统蔡英文今天说，海军这趟任务防疫出现这么大违失，让国人因此承担疫情风险，她要致上歉意；等到调查完整后，厘清责任，再进行惩处，她绝对不会护短。

据最新消息说，敦睦舰队再增1实习生染疫，3月底曾发烧二采确诊。

海军敦睦舰队成员确诊新冠肺炎，造成社会恐慌，国防部长严德发昨晚公布海军敦睦支队初步调查结果有4大缺失，并向蔡总统自请处分。

蔡总统今天在总统府发表谈话指出，“我是三军统帅，国军的事，就是我的事，就是我的责任”。国军平常捍卫国家很用心，支援防疫也做很多事，但海军这趟任务在防疫上出现这么大违失，让国人因此承担疫情风险，“我要致上我的歉意”。据蔡英文说，总统的责任就是把防疫做好，让疫调可以做完整，让国人安心；稳定军心，维持战力，让国军把保家卫国的工作做好，也是她的责任；蔡总统说，这次的违失，她已要求国防部不仅要在最短时间内厘清真相、改正错误，违失造成的防疫漏洞，也要快速补上，让国人可以安心。

蔡总统指出，国防部昨天检讨四大缺失，这只是初步，“完整调查清楚后，我绝对不会护短”。

中央社说，此外，蔡英文提到，面对中国在疫情期间的军事行动，国军坚守岗位，随时应变。她要求国军，保卫国家、保卫人民一刻都不能松懈，尤其台海当前情势，对岸的军事动作频繁，疫情期间，必须要的战备演训还是要进行，保持正常战力跟战备。

蔡总统并请国人继续给予国军支持与鼓励，让国防部有时间检讨处置。国家安全和防疫工作都是重中之重，政府团队继续努力，也要谢谢全民的合作，大家一起加油。

报道称，媒体询问，严德发自请处分，参谋总长黄曙光是否要负一定责任，这一波是否会有人事异动。蔡总统回应说，疫调与疫情掌控是最优先的工作，目前台海情势需要国军全神贯注，守护国家安全，绝对不能松懈，调查还在进行，昨天国防部只是初步调查结果，等到调查完整后，厘清责任，再进行惩处，她重申，不会护短。

蔡总统也提到，在检讨过程中，要让整个制度更精进；她希望，报告能做得最完整，而且可以在最短时间完成，但一个完整报告需要让当事人有陈述机会，现在很多当事人都在隔离当中，希望国防部在这段时间收集完整事证，在隔离完成后，能让当事人有陈述机会。

中央社说，媒体追问蔡总统，是否满意这几天国防部对外回应，她说，初期国军在事件很多的细节与资讯掌握上，是有些落差，所以确实有些回应让民众感到不清楚，甚至觉得怀疑，但是昨天国防部长的记者会上，已呈现出来一个初步调查后的真相厘清。

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