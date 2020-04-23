伊朗如骚扰美舰 特朗普下令就击沉它

美国总统特朗普下令，美军攻击并摧毁任何骚扰美国海军船舰的伊朗船艇。这道命令是否代表美方船舰将改变波湾教战手则？不过美国官员表示仍要视情况而定。但评论指这是特朗普对伊朗的强势警告。

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据法新社消息，特朗普下令摧毁骚扰美舰的船只 美官员指：对伊朗强势警告。

美国总统特朗普22日在社群媒体推特（Twitter）写说：「我已指示美国海军射下并摧毁任何一个及所有在海上骚扰我方船舰的伊朗炮艇。」

特朗普的这道命令，是否代表美方船舰未来遭遇一如4月15日的情况，就能对伊朗快艇开火？美国参谋首长联席会议副主席海顿（John Hyten）表示，这要由美国船舰的舰长定夺。他说：「要视当时情况，端看船长看到什么。你不能让一艘快艇取得可以威胁你船只的位置。」

美国防部副部长诺奎斯特（David Norquist）称川普的推文「是对伊朗人的重要警告」，但也没说明美国是否改变波湾的正式交战规则。

据诺奎斯特在简报会中告诉记者，特朗普「强调的是，我方所有船舰均保留自卫权」。

该报道称，美国海军本月15日发布声明说，6艘美国军舰在国际水域执行演练任务，11艘伊朗船艇以极为接近的距离和高速越过美国舰艇的船首与船尾，一度距离其中1艘的船首仅9公尺。美国海军说法是，伊朗革命卫队海军船艇没有理会美国船舰的警告，一小时后才回应无线电通讯，接着离去。

本月19日，据伊朗梅尔通讯社（Mehr News Agency ）说，伊朗革命卫队指控美国海军「不专业且挑衅的举止」妨碍了他们自己的演习。

据路透社说，特朗普称伊朗船艇若太靠近美国船舰，美军“将把它们击沉”。

美国总统特朗普周三表示，如果伊朗炮艇距离美国海军船舰太近，美军将把伊朗炮艇“击沉”。特朗普说，“我们将不会容忍。如果他们那么做，将使我们的船只处于危险，让我们的船员和水手陷入危险--我不会让那种事发生。我们将--他们会将之击沉。”

特朗普的推特文还指出，“这是一个威胁。当它们跟我们的船靠得那么近时，它们有枪炮，那些船上有大量武器，可是我们会将它们击沉。”

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