日本15名倒在路上的死者等确认感染新冠

最近，日本不断出现在家里和路上死亡的事案，并通报警察方面，经送医检验确认为感染新冠，这样的事案也暴露出日本新冠感染不断扩大的冰山一角。

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日本警察厅长官松本光弘在23日的记者会上公布了这一事实，这样的死者共15人，他们分别死于3月中旬到4月22日。

死亡的15人都为男性，其中东京为9人、埼玉县两人、兵库县两人、神奈川县1人、三重县1人。

3月30日，在东京新宿的一座办公大楼中，一名从事清扫工作的66岁的男子突然倒地，送往医院后死亡，经核酸检查确认为感染新冠。

4月9日，东京都内一名60多岁的男子被发现倒在路上，急救车赶到后，该男子对急救人员说“胸口很难受”，送往以后死亡。死亡后进行新冠病毒核酸检测（PCR）确认感染新冠病毒。另外，也有人在家中疗养时死亡，死后被确认感染了新冠病毒。

这15人被送往医院后，根据到达医院时的症状和进行CT检查及家属的说明等，疑似感染冠状病毒，然后通过核酸检查确认为阳性，其中也有直接的死因并非冠状病毒肺炎。

另据报道，在埼玉县，一名感染新型冠状病毒的50多岁男性，11日自诉有发热等症状，16日进行冠状病毒检测确认其病毒反应为阳性。由于症状稳定，保健所判断暂时不必住院在家疗养，由保健师每天通过电话确认病情，20日晚他向保健师表示病情恶化，预定21日入院，而其病情在入院前急转直下，被送往医院后死亡。

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