特朗普：CNN的金正恩健康报道系假新闻 韩政府重申朝鲜内部无异向

美国总统特朗普在4月23日的白宫疫情记者会上表示，美国有线电视新闻网（CNN）日前报道朝鲜最高领导人金正恩的健康状况消息不属实。韩国统一部副发言人曹惠实（音）亦在24日的例行记者会上重申，朝鲜内部无异常动静。

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特朗普在会上当被CNN记者问及金正恩状况时，直接用手指在场的CNN记者，称这是来自CNN的不实报导。当CNN记者尝试追问有关朝鲜议题时，则遭特朗普制止。特朗普说，“我听闻CNN报道该消息时参考了旧资料，那是不准确的报道。CNN报道虚假新闻。”特朗普续称，自己有来自朝鲜的讯息，但不愿透露。他并重申，与朝鲜和金正恩关系良好。CNN曾在20日引述美国官员说法独家报导指，金正恩在近日接受心血管手术后情况不乐观。特朗普随后在21日受到媒体追问时称，他不清楚金正恩的健康情况，但希望他状态良好。

另在首尔方面，韩国政府官员23日对金正恩健康问题的传闻回答称，据朝鲜媒体报道，金正恩和外国领导人互致书信，由此来看，金正恩似乎在照常工作，韩政府尚未发现朝鲜内部有异常动静。据韩联社报导指，朝中社等朝鲜官方媒体在金正恩久未露面的情况下仍报道金正恩和各国领导人互致贺信，为高龄人士办生日宴，向旅外同胞颁发奖学金等消息。报导称，朝中社22日介绍指，叙利亚总统阿萨德在朝鲜已故最高领导人金日成生日（4月15日）之际发来贺电，金正恩对此回电。

此外，韩国国家安全委员会（NSC）23日再次予以“确认”：目前就韩方掌握的情报来看，朝鲜尚未出现任何与朝鲜领导人健康问题相关的异常动态。韩国统一部副发言人曹惠实（音）另在24日的记者会上重申，昨天国家安全委员会（NSC）常任委员会开会确认近期朝鲜内部没有异常动向。就朝媒近10多天一直没有报道金正恩的相关消息，曹惠实回应指，据我所知，朝媒从来没有对外界的类似质疑作出过任何反应，而且朝媒今年也曾有过连续21天未报道金正恩相关消息的情况。

一名未透露姓名的韩方官员23日曾介绍称，金正恩15日没有参谒锦绣山太阳宫实属罕见，但是已故前最高领导人金正日执政时期参谒锦绣山太阳宫仅三次。这位人士还介绍称，韩朝联络办公室照常运行，韩朝每天进行两次试通话。

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