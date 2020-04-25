中缅边境地区发生武装冲突后 两国外长通话指加强管控

近日有消息指，缅甸北部边境城镇木姐4月23日发生武装冲突，目击者称看到有三发炮弹落入中国境内。两国在当地的贸易口岸受此影响已暂时关闭。另据中国国防部消息指，中国国防部长魏凤和在24日上午与缅甸防长盛温通电话。

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当地时间4月23日晚上23点左右，缅甸北部边境城镇木姐的一座加油站受到袭击，炮火波及中国边境城镇姐告。有目击者称，3发炮弹和数发子弹落入中国境内，有学校等建筑物及车辆被子弹击中，暂无人员伤亡消息。目前，中国城镇姐告的边贸口岸受此影响已暂时关闭。分析人士指，缅甸境内的少数民族为了争取自治时常会与政府军发生武装冲突。这些冲突也会波及中国一侧，造成一些伤亡。

据中国国防部的消息显示，魏凤和当天向盛温介绍了目前中国防控新冠肺炎疫情形势。他称，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，经过艰苦卓绝的努力，中国度过了抗疫最困难时期，疫情防控向好态势进一步巩固，生产生活秩序加速恢复。面对这场全球危机，习近平主席提出团结抗疫的中国倡议，中国政府向国际社会提供力所能及的帮助。

魏凤和称，中国军队坚定支持缅方抗击疫情的努力，将向缅甸军队提供力所能及的援助，同缅方加强抗疫合作和边境管控，共同遏制疫情在边境地区蔓延。新闻稿称，盛温介绍了缅甸国内新冠肺炎疫情防控形势，感谢中方给予支持帮助。他说，中国有效遏制疫情向周边扩散，缅方对此表示高度赞赏和真诚感谢。缅方愿同中方继续保持沟通，加强边境管控，推进抗疫合作。

另据了解，解放军在近日派空军飞机向缅甸、老挝和巴基斯坦军队援助核酸检测试剂盒、防护服等疫情防控物资，并派出三支军队抗疫专家组分别赴三国进行防疫工作。

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