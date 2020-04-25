日本媒体发文说金正恩可能变成了“植物人”

朝鲜劳动党委员长金正恩最近在朝鲜政坛不见人影，各种消息错综复杂。美国总统特朗普在23日指出：（病危说）是误报，也报道称，金正恩因一名亲信感染新冠肺炎，因此他去元山躲避。而日本媒体《现代经贸》24日在网络上刊登了《周刊现代》特别编辑委员近藤大介的题为 “金正恩变成了植物人？相关人士说明的“病重说”的最新情报》一文，该文指出，金正恩动心血管手术后可能变成“植物人”。

广告 继续浏览后续

文章指出：一位中国医疗界相关人士对近藤大介说:“金委员长在地方视察时，突然手按心脏倒地，同行的医生小组马上进行心脏按摩，并送往当地的急救医院。同时向中国方面紧急联络，希望派出医疗队。中国派中国医学科学院阜外医院国家心血管病中心和人民解放军301医院医生为中心组成了携带器材的近50人的医疗队，乘专机飞往平壤。”

这位相关人士说：由于情况危急，金正恩的医疗团队等不及，只能执行紧急心脏支架手术。执刀者是在中国经过常年研修的心脏外科医生。心脏支架手术并非很困难，支架从最主要的血管插入后一般约一分钟内完成。由于进行手术的心脏外科医生当时过于紧张，也没有对如此肥胖的人进行手术的经验，双手直发抖，因而花了大约8分钟才插入支架，而金正恩变成了植物人。也有消息说：朝鲜内部肯定发生了变异。

而据韩国《中央日报》日文版24日在网络发表的题为《元山也有医院……金正恩的心脏支架手术说“两周空白的推理” 》一文报道说：韩国世宗病院心血管中心课长张昊俊（音）说：“支架手术并不难”， “根据患者情况不同，进行血管检查平均30分钟，加上支架手术，大概一小时左右就可以完成”。该报还引用曾在朝鲜咸镜北道清津市新岩区域的医院工作的脱北者医师张俊夫（音）的话指出：在朝鲜也可以进行支架手术。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅