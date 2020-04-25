美军机4月以来第12次现身台湾附近空域

美国海军一架电子侦察机本周六再次出现在台湾南部海域，经巴士海峡，由东北往西南朝南海方向飞行。据悉，这是美军机自4月以来第12次航经台湾南方外围空域。

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据追踪军机动态的推特账号“飞机守望”（Aircraft Spots）当天透露的信息显示，当地时间周六早上美国海军一架P-3C“猎户座”反潜机出现在台湾南部海域，由东北往西南朝南海方向行进。对此，台国防部发言人史顺文回应称，台海周边海空域情况，国军都全程掌握。中央社报道指，他昨天在国防部“海军敦睦远训支队染疫调查”进度说明记者会上也强调，台海情势持续严峻，但国军战备并未松懈。据悉，此次是自今年4月以来，美军军机第12次在台湾周边飞行。

相关报道提到，第一次是4月8日的RC-135U电侦机；第二次是10日的RC-135U电侦机；第三次是11日的EP-3E电侦机；第四次是12日的EP-3E电侦机；第五次和第六次都在13日，分别为RC-135W电侦机和P-3C“猎户座”反潜机；第七次是14日，同样是P-3C反潜机；第八次是15日的RC-135W电侦机；第九次是17日的RC-135U电侦机；第十次是18日的P-3C反潜机；第11次是21日的EP-3E电侦机；第12次则是本周六的P-3C反潜机。

台国防部曾在23日指出，解放军辽宁舰及所属包括护卫舰542/598、驱逐舰117/119、快速战斗支援舰965等，12日经巴士海峡进入南海，22日结束南海航训后，再次航经巴士海峡续向东航行。此外，美军太平洋舰队24日在脸书贴文称，美国海军配备神盾作战系统的勃克级导向飞弹驱逐舰贝瑞号（USSBarry，DDG52）亦曾于4月23日（周四）航经台湾海峡。

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