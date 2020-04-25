韩国消息人士对金正恩“病危说”表示异议

路透社4月25日援引3名消息人士的话报道指，中国已向朝鲜派出了一支包括医学专家在内的团队，帮助向朝鲜最高领导人金正恩的健康zk提供咨询。

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这一报道引用两名消息人士的话透露称，中方团队由中共中央对外联络部高层官员率领，在4月23日（本周四）从北京前往朝鲜，但报道未提及团队成员人数或具体身份，而中国外交部及中共中央对外联络部未就置评要求加以回应。近日有网络消息指，中方赴朝团队由中联部部长宋涛亲率北京阜外医院和301医院的专家赴朝，但这一消息并未得到官方证实。

路透社的报道则援引，位于首尔的韩国网络媒体《每日朝鲜》（DAILY NK）20日引述“朝鲜内部消息人士”的话报道指，金正恩曾于12日接受心血管系统手术。报道称，韩方官员及一名中联部官员都否认金正恩在手术后“病危”的说法，而曾与金氏三度会面的美国总统特朗普亦于23日指有关报道不准确。

一名韩国官员24日向路透社表示，根据他们所获得的情报，金正恩还活着，并可能将会很快现身。该官员指出，对金正恩目前的身体状况及中方的介入情况无法置评。另一名对美国情报有了解的官员则谈到，已知金正恩确有存在健康问题，但他们没有原因会得出金正恩“病危”或已无法再次于公众面前出现的结论。

美国方面，美国国务院官员及国务卿蓬佩奥拒绝对金正恩的健康情况置评。蓬佩奥近日告诉福克斯新闻称，“今晚我没有任何可以与你分享的信息，但美国民众应知道我们对事态正密切监控”。

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