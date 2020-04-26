韩国国会外交统一委员会委员长：金正恩可能情况危急

近日，有关朝鲜最高领导人金正恩现状的猜测和关注仍在继续发酵。韩国国会外交统一委员会委员长尹相现4月26日在受访时表示，据他推测“金正恩可能情况危急”，委员会也为此召开了紧急专家座谈会。

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《韩国中央日报》在当天报导指，尹相现在接受电话采访时表示，“我们政府跟情报机关都没有确认金委员长的状况”。他还透露称，“国会外交统一委员会已经超过一周没有收到任何报告，感觉应该是有异常征兆”。他认为，朝鲜官方对金正恩相关传闻没有任何回应，也可以相同脉络来解释。此前，尹相现21日在韩国国会受访时指，“金委员长好像动了心血管手术”，认为金正恩未出席12日朝鲜最高人民会议、15日金日成诞辰纪念活动都是异常征兆。他还提到，下周一，4月27日是南北《板门店宣言》2周年纪念日，金正恩是否会在当天现身将值得关注。

据了解，韩国国会外交统一委员会26日上午在尹相现地主持下召开了紧急专家研讨会，主题为“近期朝鲜金正恩健康异常传闻相关朝鲜剧变状况对应”，并邀请前国防部合同参谋本部作战本部部长金龙显（译音）、脱北者出身的朝鲜驻英国前公使、候任韩国国会议员太救民（太永浩）等出席。韩联社在当天的报导指，美国朝鲜专题网站“38 North”25日则报道称，被视为金正恩专列的一列火车最晚从韩国当地时间21日就停在江原道元山地区的一个火车站里。

该网站指出，列车照片并不能证明朝鲜领导人身在元山，也无法提供何时发车的线索，但这说明金正恩更有可能在东海岸。网站分析称，朝鲜媒体最近一次报道领导人公开活动地点是朝鲜西部一个机场，照片和卫星图像暗示金正恩视察空军的位置是平壤东北方向50公里处的顺天机场。此外，路透社25日还曾援引韩国消息人士的话报道指，根据他们所获得的情报，金正恩还活着，并可能将会很快现身。而另一名对美国情报有了解的官员谈到，已知金正恩确有存在健康问题，但他们没有原因会得出金正恩“病危”或已无法再次于公众面前出现的结论。

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