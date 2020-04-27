韩政府重申朝鲜无异常动静 朝中社：金正恩向南非总统发贺电

自首尔方面消息，韩国统一部副发言人曹惠实（音）4月27日就朝鲜最高领导人金正恩的健康问题回应指，我对此没有可以提供的信息，正如国家安全保障会议（NSC）常任委员会所说，尚未发现朝鲜出现异常动静。当天同样也是朝韩两国领导人2018年共同发表《板门店宣言》两周年纪念日，对此，文在寅总统提出，新冠疫情危机可能是推动韩朝合作的新机遇，这是当前最迫切的合作课题。

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据韩联社报道指，针对近日有关金正恩健康状况的传言不断，曹惠实谈到，多家媒体持续报道有关金正恩委员长的下落、移动路线、援引消息人士的消息，但政府就有关问题的说法不变。此前，韩国总统秘书室统一外交安保特别助理文正仁26日在接受美国《福克斯新闻》（Fox News）采访时亦称，韩国政府的立场明确，朝鲜国务委员长金正恩目前身体健康。文正仁称，金正恩4月13日起一直停留在元山，到目前为止，没有任何可疑迹象。

另就朝鲜境内新冠疫情的情况，曹惠实谈到，朝鲜媒体报道称截至目前都没有出现确诊患者，她说，另据世界卫生组织（WHO）消息，朝鲜17日通报未出现确诊病例。政府将在考虑这些因素的同时，密切关注朝方情况。

值得一提的是，4月27日是《板门店宣言》签署两周年。曹惠实则对此表示，韩朝领导人在宣言中阐述了开拓半岛自主统一与和平繁荣的道路，凸显对发展双边关系的坚定意志。韩方基于宣言精神，一如既往地努力改善韩朝关系的立场没有变化。

同样在这一特殊的日子，文在寅在当天指出，将寻找最为现实可行的韩朝合作道路。他强调，韩朝是生命共同体，生命共同体是走向和平共同体的基础，希望能从此次共同抗疫为起点，携手应对家畜传染病、边境地区的灾害和灾难、气候环境变化等问题。据报道，文在寅还提出了韩朝铁路连接、将非军事区打造成和平地带、联合挖掘韩国战争阵亡士兵遗骸、离散家属团聚等共同推进的合作项目。

文在寅称，没能加速落实《板门店宣言》并非我们缺乏意志，而是因为没能跨过种种国际制约。虽然条件不允许，但我们要勇于创造条件促使韩朝关系进入良性循环的轨道，从而推动朝美关系取得进展。他还强调，基于我和朝鲜国务委员会委员长金正恩之间的互信和对和平的坚定意志，将开启和平经济的崭新未来。

文在寅回忆说，两年前板门店会谈的情景还历历在目，虽然之后我们经历了希望与失望的反复，但只要坚持下去，相信我们迈出的每一步都将为构建和平机制起到助推作用。他并指，疫情下我们比以往任何时候都需要凝聚力量，团结合作。期待韩朝共同克服疫情，加快履行《板门店宣言》的步伐，迎接“后疫情”时代。

值得一提的是，不少关注朝鲜动态的分析人士曾提出，在《板门店宣言》签署两周年的这一特殊日子里，平壤方面是否会传出有关金正恩的动态尤应受外界关注，特别是有否能反映其最新状况的图片或视频报道出现。据最新消息显示，朝中社在当天报道指，金正恩27日向南非总统西里尔•拉马福萨发去贺电。贺电写道，“在贵国人民的意义深远的民族节日——自由日之际，我以朝鲜民主主义人民共和国政府和人民的名义向你和南非共和国政府以及人民致以热烈祝贺。”

贺电续称，“朝鲜人民衷心祝愿友好的南非人民在谋求民族团结、实现国家社会经济发展的工作中取得更大的成就。借此机会，我确信我们两国之间的传统友好合作关系将不断扩大和发展。”相关报道中则未有可额外反应金正恩本人的配图或其他相应其个人状况的资料出现。另在北京方面，中国外交部发言人耿爽在当天就金正恩现状，及中方向朝鲜派遣医疗队的质询回应指，没有这方面的消息可以提供。

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