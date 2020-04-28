就国际独立调查问题各持己见 澳大利亚与中国外交关系加速紧张

澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）4月28日证实，澳大利亚外交贸易部常务副部长孙芳安（Frances Adamson）在27日与中国驻澳大使成竞业通电话。伯明翰介绍称，孙芳安在通话中向成竞业表达了，澳洲政府对后者在日前接受采访中，就独立调查新冠疫情提出的所谓“经济胁迫威胁”发言的不满。

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澳大利亚政府在近日提出了对新冠肺炎疫情的国际独立调查呼吁，并引发了中方的反对和批评。《澳大利亚金融评论报》（The Australian Financial Review）在26日刊登的一篇对成竞业的专访中，后者则表态指，澳洲总理莫里森对独立调查的推动是“危险的”。成竞业亦称，在当下这一关键时刻，采取猜疑、指责或分割的手段只会削弱对疫情的全球回应。他并否认此次疫情来源于武汉湿货市场的说法，并称科学人士对其起源尚无定论。他说，“病毒的来源很复杂，我认为专业人员，科学家和医学专家应该解决这一严肃的科学问题。”

此外，成竞业在采访中还谈到，认为澳方所提出的独立调查呼吁，是与“华盛顿的那些希望将自己的问题责怪于中国，转移视线的力量结盟”。他并指，“这是一种针对中国的政治运动”。但此前莫里森曾在接受媒体质询时，就是否在美国的授意下提出这一要求而予以否认，并指如若疫情率先于其他国家暴发，仍会推动对疫情相关问题进行独立调查。

成竞业还提出，澳大利亚推进的独立调查使“中国公众感到懊恼 、惊愕和失望”。他续称，从长远来看，如若中国国内的这一情绪进一步恶化，人们将就“为什么还要去一个对中国不很友好的国家”加以思考。他还指，中国的家长们也会考虑是否应继续将他们的孩子送往这样一个“对华不很友好，甚至具有敌意”的地方留学。成竞业称，“这将由（中国）人来决定，也许普通（中国）人会说‘为什么还要喝澳大利亚葡萄酒？为什么要吃澳大利亚牛肉’。”

对于成竞业的这一表态，澳大利亚外交部长佩恩已于27日发表声明指出，澳大利亚对在中国武汉初始的新冠肺炎疫情暴发，提出进行独立调查“原则性呼吁 ”，澳方拒绝接受任何认为“经济胁迫”威胁是对这一评估为合适的回应，并指“此时我们需要的是全球合作”。对此，伯明翰并进一步证实，在成竞业对澳大利亚推动调查新冠肺炎病毒起源提出“经济胁迫威胁”后，联邦政府已经向后者致电。

伯明翰当天在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时表示，“澳大利亚不会因为受到了经济胁迫或有胁迫的威胁，就在重大的公共卫生问题上改变我们的政策立场，正如我们不会在国家安全事务上改变我们的政策立场一样。”他在采访中还介绍，澳方官员在与成竞业的通话中表达了澳洲政府的不满。伯明翰称，“澳大利亚人当然希望我们的政府已经(这样)决定，世界各地数十万人的死亡值得进行透明度调查，以防止再次发生。”

澳大利亚工党领袖、联邦反对党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示，同意伯明翰的评论，并支持政府要求进行调查的呼吁。他强调，“澳大利亚希望与中国建立积极的关系，但必须建立在信任和透明的基础上，而透明度是评估这种病毒及其发生的必要条件。”而同样在当天，中国驻澳使馆发言人则回应指，相关报道具有误导性。发言人称，孙芳安秘书长首先高度评价武汉实现病例清零，并感谢中方为澳方8家企业在华采购相关医疗物资提供的协助。成大使肯定了澳方抗击疫情取得的积极进展。

该发言人提到，孙芳安秘书长为澳方有关国际调查的建议作了很多辩解，强调该建议是非政治性和不针对中国的，承认现在不是开展调查的时机，澳方也没有具体方案，不希望此事影响澳中关系。发言人续称，成大使详细阐述了中方相关立场，指出无论澳方怎么辩解，都掩盖不了有关建议是政治操弄的事实。正如西方谚语所说，“表面叫卖酒，实际出售醋”。

中国驻澳使馆发言人还强调，成大使严辞拒绝了澳方就其近日接受《澳金融评论报》采访时有关表态的关切，要求澳方放下意识形态偏见，停止政治操弄，多做有利于双边关系发展的事。

另据资料显示，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，两国贸易占澳洲约26%的贸易总额。在2018至2019年，中澳贸易总额约为2350亿澳币（约1500亿美元）。中国还是澳大利亚出产的包括煤炭、铁矿石、葡萄酒、牛肉等产品的最大海外市场。

此外，中国人赴当地留学和旅游人数近年来也在一直上升。对于双边重要的经济关系，伯明翰则提出， “澳大利亚是中国经济关键的供应方之一，正如中国经济确实向澳洲的经济提供了高价值商品、资源和服务”。他还介绍指，澳大利亚希望与中国保持良好的关系，但也会与此同时寻求发展在诸如印度和欧盟的经济合作。澳洲与印度和欧盟在2018至2019年的贸易总额分别约为303亿澳币，及1143亿澳币。

据路透社报道显示，尽管中澳两国在近期中外交关系紧张，特别是澳洲通过立法限制了中资对一些具有战略意义企业的投资，但双边贸易在去年还是增长了20%。另一名来自执政的澳洲自由党联邦参议员帕特森（James Paterson）则告诉澳大利亚天空新闻（Sky News.）称，“不要忘了，中国也需要我们。很多向中国制造业供应的关键性出口，如铁矿石、煤炭和天然气都出自于澳大利亚”。他称，“要替换这三项重要进口（资源），对中国制造业来说将不是一件易事”。

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