日本首相暗示知晓金正恩健康状况 并十分关心

这张朝鲜中央新闻社（KCNA）2020年4月12日发布的未注明日期的图片显示，朝鲜领导人金正恩正在访问西部地区防空与防空师的追击突击飞机团。

日本首相安倍晋三在28日的日本众议院预算委员会上，表示他非常关心朝鲜劳动党委员长金正恩的健康状况，并密切关注，正在竭尽全力收集信息。他还承认从美国那里得到了有关金正恩的健康状况的消息。

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安倍首相在众议院预算委员会上答疑时指出：正在与美国进行情报交换，并希望能够理解他无法把从美国得到的信息说出去。

美国总统特朗普27日在白宫记者会上被问及是否知道金正恩的身体状况时，他回答说知道，他说:“是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好。”他还指出：媒体很可能在“不远的将来”就会得到有关金正恩的消息。

安倍在回答众议院预算委员会委员大西键介提问时谈及上述特朗普的谈话，安倍指出：究竟得到了什么情报，因为关系到谍报方面问题，难以回答，我们承认从美国那里得到了情报，我们和美国的情报交换是一切都不对外泄露为前提的。

而韩国统一部长金炼铁在国会外交统一委员会上，在谈及金正恩的健康状况恶化说时指出：韩国的基本立场是没有特异的动向，必须考虑到朝鲜的新型冠状肺炎的防疫状况，“可以说（健康状况恶化说)是散布谣言，是非常遗憾的现实。”

至于金正恩没有出席4月15日他的祖父、前朝鲜国家主席金日成诞辰108周年的最重要的纪念节日“太阳节”，金炼铁指出：“今年与金日成诞辰相关联的祝贺宴会和中央报告大会等都由于新冠而取消”，“锦绣山太阳宫殿的参拜计划的对象也缩小了。”

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