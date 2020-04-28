美海军驱逐舰航至西沙海域 解放军南部战区：跟踪监视并警告驱离

中国人民解放军南部战区4月28日通过南部强军号微信公众号发布声明称，美海军“巴里”号导弹驱逐舰（USS Barry DDG-52）未经中国政府允许，非法闯入我西沙领海范围，“中国人民解放军南部战区组织海空兵力全程对美舰跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离”。

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解放军南部战区新闻发言人李华敏大校表示，“美方挑衅行径严重违反有关国际法准则，严重侵犯中国主权和安全利益，人为增加地区安全风险，极易引发不测事件，与当前国际社会合力抗疫的氛围格格不入，与南海地区国家保持南海和平稳定的共同意愿格格不入。”

李华敏续称，“我们敦促美方把精力放在本国疫情防控上，为国际抗疫多做有益的事，立即停止不利于地区安全与和平稳定的军事行动。战区部队将坚决履行职责使命，坚决维护国家主权安全，坚定维护南海和平稳定。”

此前，中国民政部曾于4月18日刊登声明表示，中国国务院于近日批准，海南省三沙市设立西沙区、南沙区。对此，越南官媒越通社21日刊文回应称，“中国增加了在东海的不合理主权声索行动，该国公然批准设立对越南黄沙和长沙两座群岛进行管辖的两个市辖区。这是违反国际法的行为尤其是侵犯越南对这两座群岛无可争议的主权和主权权利，破坏各国之间的和平与合作，同时严重损害地区大国形象。”据悉，越南对西沙永兴岛具有主权声索。

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