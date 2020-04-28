路透社：朝鲜经济代表团将在本周访华 探讨食品和贸易问题

路透社4月28日援引两位直接知情的消息人士的话报道指，一个朝鲜经济代表团本周将到访中国北京，以磋商食品供应和贸易问题。消息人士称，新冠疫情已经严重打断了朝鲜的食品供应。

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朝鲜代表团被指将访华之际，有关该国最高领导人金正恩的健康状况传言四起。但透露这一消息的知情人士表示，朝方代表团此次访问北京与金正恩的身体状况无关。由于事涉敏感，上述消息人士要求匿名。

消息人士指出，在有关金正恩健康状况的揣测传出前，朝方的访问日程已经安排好了。届时，朝鲜官员将与中国商务部官员进行会晤，讨论贸易和促进食品进口的问题。他们表示，北京和平壤方面已于近几周讨论了恢复跨境贸易的事宜。

今年早些时候，鉴于新冠疫情在中国的暴发，朝鲜当局对几乎所有与中国和俄罗斯接壤的边境运输实施了严格限制，也同时严重限制了贸易和旅行。消息人士称，这则导致供应本就有限的朝鲜出现食品和消费品短缺。与此同时，中国政府也在近期加强了对入境人员的管控措施。

消息人士透露称，中国计划向朝鲜提供诸如大米、大豆、蔬菜和方便面等应急食物及医疗物资。但对相关具体数量和涉及金额商不被外界所知。报导指，中国外交部、商务部以及中联部没有回复记者的置评请求。朝鲜驻北京大使馆亦没有回复传真，其电话在周二无人接听。

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