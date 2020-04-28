韩统一部长官：金正恩健康传闻属信息疫情 韩美对朝代表均认为金正恩无恙

自首尔方面消息，韩国统一部部长官金炼铁4月28日表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩有恙传闻泛滥可以视为“虚假信息疫情”，这一现实令人痛心。此外，韩国外交部半岛和平交涉本部部长李度勋z当天，与美国常务副国务卿兼对朝特别代表比根（Stephen Biegun）通电话，相关报导指，双方一致认为朝鲜没有涉及金正恩的异常动向。

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据韩联社报道，金炼铁当天在韩国国会外交统一委员会全会上表示，韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新型冠状病毒疫情防控形势。他指出，金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简。

此外，金炼铁强调，之所以能如此自信地说朝鲜没有异常，是因为有着足够的情报力量作为支撑。另就所谓“金正恩在血管手术后在元山疗养”的说法，他则回答称，在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻。另当在野党议员问到金正恩现在是否在平壤时，金炼铁回答称，这属于情报范畴，不宜在公开场合透露有关情况。

同样在当天，韩国外交部介绍称，韩美对朝代表28日在通话中共同回顾了半岛近期局势，就协作推动半岛完全无核化与停转和取得实际进展交换意见。相关报导指，双方共享两国对金正恩动向掌握的情报和各自的评价。据外交界消息，双方一致认为朝鲜没有涉及金正恩的异常动向。

值得一提的是，以脱北者身份竞选韩国国会议员并在近日当选的，朝鲜驻英前公使太救民在当地时间27日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，在朝鲜人看来，金正恩不亮相太阳节活动是非常蹊跷的。太救民强调，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，他并不认为有关金正恩身在何地、接受手术的传闻有事实根据。但他透露称，朝鲜前最高领导人金正日死后两天秘不发丧，连朝鲜外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。

另据韩媒《朝鲜日报》报道，韩国军方高层人士透露指，韩美军方在27日共派出6架侦察机巡视朝鲜半岛，其中美军5架、韩军1架。报道认为，韩美两国6架侦察机同时出动，实属罕见。报道提到，这6架侦察机分别是美军的3架RC-12飞机、1架E-8C“联合星”飞机和1架EO-5C飞机，其中RC-12和EO-5C负责执行监听任务，E-8C可以侦查地面兵力和装备的移动情况。韩国空军的1架侦察机当天也参与了侦察活动，虽然军方虽然没有透露侦察机型号，但报道认为，派出的可能是监听用的“白头”系列侦察机。

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