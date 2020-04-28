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韩统一部长官：金正恩健康传闻属信息疫情 韩美对朝代表均认为金正恩无恙

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美国对朝特别代表比根与韩国外交部半岛和平交涉本部部长李度勋资料图片
美国对朝特别代表比根与韩国外交部半岛和平交涉本部部长李度勋资料图片 © 路透社图片
作者： 弗林

自首尔方面消息，韩国统一部部长官金炼铁4月28日表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩有恙传闻泛滥可以视为“虚假信息疫情”，这一现实令人痛心。此外，韩国外交部半岛和平交涉本部部长李度勋z当天，与美国常务副国务卿兼对朝特别代表比根（Stephen Biegun）通电话，相关报导指，双方一致认为朝鲜没有涉及金正恩的异常动向。

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据韩联社报道，金炼铁当天在韩国国会外交统一委员会全会上表示，韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新型冠状病毒疫情防控形势。他指出，金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简。

此外，金炼铁强调，之所以能如此自信地说朝鲜没有异常，是因为有着足够的情报力量作为支撑。另就所谓“金正恩在血管手术后在元山疗养”的说法，他则回答称，在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻。另当在野党议员问到金正恩现在是否在平壤时，金炼铁回答称，这属于情报范畴，不宜在公开场合透露有关情况。

同样在当天，韩国外交部介绍称，韩美对朝代表28日在通话中共同回顾了半岛近期局势，就协作推动半岛完全无核化与停转和取得实际进展交换意见。相关报导指，双方共享两国对金正恩动向掌握的情报和各自的评价。据外交界消息，双方一致认为朝鲜没有涉及金正恩的异常动向。

值得一提的是，以脱北者身份竞选韩国国会议员并在近日当选的，朝鲜驻英前公使太救民在当地时间27日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，在朝鲜人看来，金正恩不亮相太阳节活动是非常蹊跷的。太救民强调，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，他并不认为有关金正恩身在何地、接受手术的传闻有事实根据。但他透露称，朝鲜前最高领导人金正日死后两天秘不发丧，连朝鲜外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。

另据韩媒《朝鲜日报》报道，韩国军方高层人士透露指，韩美军方在27日共派出6架侦察机巡视朝鲜半岛，其中美军5架、韩军1架。报道认为，韩美两国6架侦察机同时出动，实属罕见。报道提到，这6架侦察机分别是美军的3架RC-12飞机、1架E-8C“联合星”飞机和1架EO-5C飞机，其中RC-12和EO-5C负责执行监听任务，E-8C可以侦查地面兵力和装备的移动情况。韩国空军的1架侦察机当天也参与了侦察活动，虽然军方虽然没有透露侦察机型号，但报道认为，派出的可能是监听用的“白头”系列侦察机。

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