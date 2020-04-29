日本奇缺新冠检测试剂盒 企业急投生产

日本Miraca控股的子公司Fujirebio于4月28日宣布，将从5月中旬起生产新型冠状病毒的快速检测试剂盒。目前日本的新冠病毒PCR检测能力为每天8000件。人均检测数只有美国和韩国的十分之一左右。日本政府的目标是达到每天2万件，目前还远未达到这一水平。

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据日本经济新闻今天报道称，日本Miraca 5月开造新冠检测试剂盒，周产20万个。

日本Miraca控股的子公司Fujirebio于4月28日宣布，将从5月中旬起生产新型冠状病毒的快速检测试剂盒。采集鼻腔深处的粘液，一滴到试剂盒里就会浮现出彩色的线条，这种检测方式也被用于流感诊断。和现行PCR检测需要数小时才能出结果相比，医生可以当场在10～15分钟内判断是否感染。

该报道说，如果把早期诊断推广开来，患者在重症化之前接受治疗的机会就会增加。Fujirebio于4月27日向日本厚生劳动省提出生产销售申请，预计在2～3个月内获得批准。该公司计划在山口县的工厂里面向日本国内每周生产20万个试剂盒，供应给医疗部门。预计这将是日本国内首次把不需要检测设备的一次性新冠检测试剂盒实现产品化。

目前日本的新冠病毒PCR检测能力为每天8000件。人均检测数只有美国和韩国的十分之一左右。日本政府的目标是达到每天2万件，目前还远未达到这一水平。

据报道称，即将生产的检测试剂盒检测“抗原”这一病毒特有的蛋白质，这种方法被广泛应用于流感等的诊断。美国等已经开始进行抗体检测，该方法是检测在感染了病毒时由免疫反应产生的抗体，不适合体内抗体较少的感染初期的诊断。

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