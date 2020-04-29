金正恩神秘失踪的三种可能

法国媒体29日引述《外交政策》（Foreign Policy）杂志报道说，金正恩神隐有三种解释。一他很快会健康地载出现在公众视野；二在很长一段时间仍不露面；三他已回天乏力，无法再掌权。此杂志还认为，如果金与正掌权，她是女性，即便是临时执政，也会把自己陷于危险境地。

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法国媒体表示，金正恩在过去也有过一段突然消失引发国际媒体猜测再出现的事情发生。他年纪轻轻，但身体状况并不好。4月15日没有出现在纪念朝鲜国父金日成诞辰108周年“太阳节”活动场面，这次“缺席”的确令人费解。

法国媒体表示，至今朝鲜没有宣布有新冠病毒确诊的病例，金正恩令人担忧的健康状况去躲疫情，有可能是他无法露面的一大可能。《纽约邮报》也分析说，朝鲜为防疫取消了许多大型活动，实行边境封锁和隔离措施，极力防范新冠疫情。

Korea Risk Group的执行长Chad O’Carroll认为，如果金正恩是因为担心周围的疫情而躲出去，这会让“国家媒体所说的，本次危机得到很好控制的说法站不住脚”。 他还说，“金正恩如果只是试图避免感染，理论上讲，公布一些健康形象的照片或是视频应该不难。”

美国《外交政策》（Foreign Policy）杂志从三方面揣测金正恩20多天没有公开露面的可能。

一：金正恩需要一段时间的疗养，随后健康地露面。如是这样，朝鲜和韩国、美国的紧张形势依旧。三方寻找共同点的谈判又会重新开始。

二：金正恩会很长一段时间“神隐”

根据《外交政策》周刊的预测，金正恩不露面的时间会延续很长一段时间。这样的话会令朝鲜在国际舞台上处于非常微妙时期。金正恩的妹妹金与正有可能接管国家政权。但她是一名女性，即便是临时主政，也会令自己处于危险境地。

从军事政策上看，金与正会延续中程、远程导弹试射的挑衅做法。而她这样运用权力会很不得心应手。看不惯她，希望维持和美、日、韩现行政策的朝鲜高级官员插手主政的可能性也不是没有。

三：最后一种可能就是金正恩已经死亡，他无法重掌政权。那么他最后留下的遗愿是什么？是不是有某位家族人拿出一个尚方宝剑，说他(她)亲自被直接任命。

《外交政策》杂志分析说，金正恩的妹妹金与正也不是唯一一个可以接管国家大权的人选，金正恩的叔叔金平一（Kim Pyong Il）就一直被认为有望掌权。

现年65岁的金平一是朝鲜创始人金日成（Kim Il Sung）唯一在世的儿子。1970年代，在输给他同父异母兄弟金正日（Kim Jong Il）后，金平一在海外工作了大约四十年，包括在匈牙利、保加利亚、芬兰、波兰和捷克等国家，此后返回平壤。如果金正恩真有不测，金氏家族后裔可能会从阴影中浮出水面，军官或政党官员都可以跳出来争夺权力。

《外交政策》杂志最后表示，金正恩的健康状况到现在一直是个迷，只有在朝鲜官方发出正式公告后才会算数。

韩国统一部长官表示，自1月中旬以来金正恩至少有两次在公众视野消失了将近20天。”鉴于当前的(新冠疫情)形势，我不认为这有什么特别不寻常的。”

美国总统特朗普周一曾称，他知道朝鲜领导人金正恩的情况，希望他一切都好。但特朗普没有对此加以更多的说明。

日本首相安倍晋三表示，他注意到有关金正恩健康状况的报导，正在密切关注。

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