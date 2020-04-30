印度准备扩大卡介苗抗新冠临床试验

印度赫夫金研究所最近在马哈拉什特拉省对确诊患者注射卡介苗后，效果令人鼓舞，正准备扩大临床试验。

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一项研究显示强制接种卡介苗国家，感染2019年冠状病毒的病患死亡率较低，印度赫夫金研究所最近在马哈拉什特拉省对确诊患者注射卡介苗后，效果令人鼓舞，正准备扩大临床试验。

中央社报道， 这一项项研究显示，印度等新生儿强制接种卡介苗的亚、非国家，感染2019年冠状病毒的病患，死亡率比意大利等未强制接种卡介苗的欧美国家要低，且确诊、重症案例相对较少，不过，这项研究仍未获得广泛验证。

印度时报今天报导，位于孟买的赫夫金研究所进行动物卡介苗免疫反应试验后，在孟买所在的马哈拉什特拉省少数2019年冠状病毒病患身上施打卡介苗，初步评估出现「令人鼓舞的结果」。

马哈拉什特拉省与赫夫金研究所计画与马哈拉什特拉省医学教育部门合作，小范围在国立医学院扩大进行卡介苗对抗2019年冠状病毒的人体试验，已获得马哈拉什特拉省政府和医疗伦理委员会批准。 马哈拉什特拉省医学教育部门秘书穆克吉说，一旦印度药物管制总局批准后，即可展开试验。

世界卫生组织（WHO）表示， 正在进行两项卡介苗是否可预防2019年冠状病毒的临床试验。

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