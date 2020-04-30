法理大战?铁路警察遭刺死案凶嫌无罪判决引爆台湾舆论

台湾郑姓男子2019年7月3日搭火车因逃票刺伤铁路警察李承翰腹部致死，嘉义地方法院认为郑男患有思觉失调症，今天宣判无罪。台湾舆论因此争议，台湾铁警与检方以及官方行政机构表示上诉到底。

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据中央社今天报道称，铁路警察遭刺死案凶嫌无罪，受害人李承翰父母称：太离谱。

郑姓男子搭火车刺伤铁路警察李承翰腹部致死，嘉义地方法院认为郑男罹有思觉失调症，今天宣判无罪。李承翰父母受访说“太离谱”。嘉义地检署主任检察官蔡英俊表示，对于法院判决深表遗憾，将提上诉。

54岁的郑姓男子去年7月3日搭乘火车，被控持新买的刀子刺伤李承翰腹部致死。嘉义地检署认为被告明知刀子刺向腹部有致命可能，却仍不违反本意，依杀人罪嫌起诉，郑男于去年8月29日移审嘉义地方法院。法官认为被告有逃亡之虞，持续羁押至今。

台湾嘉义地方法院认为郑男患有思觉失调症，今天宣判无罪并令入相当处所施以监护5年，谕知新台币50万元交保后停止羁押。

据该报道说，法院每次审理铁路警察案，李承翰的父亲都到庭，希望法院可以判处死刑。李承翰父母今天到庭听判，对于判决结果不发一语，在记者追问下，李父才说“太离谱”。

嘉义地检署主任检察官蔡英俊表示，对于法院判决深表遗憾，将在收到判决书后提上诉；法院让郑姓男子交保，地检署也将提起抗告。

报道称，警政署在媒体联络群组发布短信表达，对于本案判决深表遗憾；警察执行国家公权力，杀警嫌犯应予严重谴责并予以相当的刑事罚责，否则将严重打击警察的士气。

警政署支持检察官依法提出上诉，并将聘请律师全力协助家属上诉，期待司法能成为执法人员勇于捍卫公权力的后盾，维护警察执法的尊严。

据雅虎新闻引述CTWANT消息，铁路警察李承翰去年7月在台铁列车上，为调解补票纠纷前来处理，竟遭郑姓乘客持刀刺死，震惊社会。嘉义地院今却以“精神障碍”等理由，一审判郑嫌无罪，舆论哗然。对此，台湾警政署长陈家钦立发声明，沉痛表示完全无法接受，将替李姓警员上诉到底。台湾内政部长徐国勇也同调，全力表达支持。

今早判决出炉不久，陈家钦闻讯立刻以“杀警无罪，全体警察无法接受，上诉到底！”为题，表达强烈抗议，他指出，警察是执行国家公权力，杀警犯嫌应予严重谴责并论处重刑，否则将危及执勤安全，并严重打击警察的士气。

陈家钦强调，警政署将吁请检察官依法提出上诉，并将聘请律师全力协助家属上诉，期待司法能成为执法人员勇于捍卫公权力的后盾，维护警察执法的尊严。

该报道称，而人在金门视察的内政部长徐国勇听到此消息，也向外界表示：“对于判决深表遗憾，绝对依法上诉，为殉职员警争取公道。”与陈家钦口径一致。

据中国时报消息，逃票杀铁路警无罪50万交， 网狂谯国骂：警察的命不是命？

据该报道，铁路警察李承翰执勤时，被逃票的郑姓嫌犯持刀刺死，嘉义地方法院今（30）日一审宣判，判处郑姓凶嫌无罪，谕令50万交保。此消息传出后，引发大批网友不满，怒轰“警察的命不是命吗”。

铁路警察李承翰去年7月3日晚上，在台铁列车上处理郑嫌补票问题，遭郑嫌持刀刺死殉职。3月26日嘉义地方法院一审结辩，因郑嫌被鉴定为思觉失调症患者，检察官主张郑嫌仍有辨识控制能力，建请法官判无期徒刑。今一审宣判，判处郑姓凶嫌无罪，谕令50万交保。

该报道说，此消息被转到PTT，引爆乡民怒火，痛批“恐龙”、“精神病真他X的无敌了”、“WTF？我去你X的死一个警察完全无罪”、“法官，拜托，这种不要放他出来害人好吗？”“真的对台湾的法治很失望”、“警察无辜枉死，居然判无罪? 这到底什么法官啊?”“恐龙不演了耶，连无罪都说得出来”。报道指网友止不住怒火，纷谯国骂，质疑司法到底改革在哪？这样的判决是要鼓励大家去精神科就医吗？根本毫无正义可言。

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