传金正恩已死 多家媒体疯传 平壤沉默 韩青瓦台仍否认异常

韩联社今天下午头条报道，韩国最大在野党未来韩国党议员当选人池成浩1日称，他99%确信朝鲜国务委员会委员长金正恩已身亡。但青瓦台方面重申朝方并没有异常动向。

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据韩联社韩国当地时间 05月 01日 16:56报道称，韩一在野党议员当选人称确信金正恩已身亡。

韩联社说， 韩国最大在野党未来韩国党议员当选人池成浩1日称，我99%确信朝鲜国务委员会委员长金正恩已身亡。但青瓦台方面重申朝方并没有异常动向。

池成浩是朝鲜出身的未来韩国党党员，在第21届国会议员选举中作为韩国党比例代表当选议员。他当天接受韩联社电话采访时作出上述表述并透露，金正恩在接受心血管疾病手术后能撑多久受到关注，而我获悉金正恩已于上周末身亡。

该报道称，池成浩说，这不是100%确定的消息，但有99%的把握，听说目前接班问题很复杂。他预测，朝鲜将在本周末发布金正恩的噩耗，如果消息发布时间继续延后，可理解为朝方围绕接班问题出现内讧。

韩联社指，然而，青瓦台方面则重申金正恩健康无恙。青瓦台一名核心人士当天就“是否掌握金正恩的最新动向”的提问回答说，并未发现异常动向。青瓦台从传出金正恩健康有恙消息的上月21日起一直保持上述立场不变。

台湾多家媒体包括中央社，联合新闻网，东森新闻都引述脱北者未来韩国党国会议员池成浩（音译，지성호）“99％确定！金正恩上周已脑死”的消息。

联合新闻网

据中央社报道称，从北韩逃出并在韩国当选国会议员的池成镐今天声称，他99%肯定北韩领导人金正恩在接受手术后，已于上周末过世。

中央社说，池成镐未说明消息来源，他的说法也无法透过管道确认。

中央社引述韩国政府表示，未侦测到北韩出现足以显示金正恩健康出了严重问题的不寻常迹象。

该报道据韩联社引述，朝鲜执政党机关报“劳动新闻”今天的社论提到，要朝鲜民众把金正恩的思想和路线当作唯一的方针和生命线，坚决贯彻落实。

中央社说，分析认为，朝鲜媒体虽对金正恩健康状况三缄其口，但似乎有意透过这类报导暗示金正恩掌权依旧未变。

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