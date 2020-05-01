日本全国紧急事态宣言将延长一个月

5月1日，探讨新型冠状病毒感染症防控对策的日本政府专家会议召开会议，达成一致意见，认为紧急事态宣言有必要以全国为对象延长1个月。

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5月1日，参加专家会议的日本内阁负责新型冠状病毒感染对应的经济再生大臣西康稔在专家会议后举行记者会，认为新冠新增感染者数趋于减少，但是专家们指出：目前对于外出进行自我约束等做法还应该维持下去。

专家会议上，专家们分析了当前的疫情，由于目前预计单日新增感染人数难以降至零，因此建议在一年以上的期间都需要在某种程度上持续目前的对策

而专家们在会议上也提议：有必要分出需要彻底改变行动方式的地区和缓和对行动进行限制的地区。

对于如判断这两种地区，西村指出：我理解是需要警戒的都道府县和这以外的地区，而判断标准要根据感染状况和提供医疗体制的现状加以适当的判断。

具体地说要根据，1)新感染者数字；2)加倍增长的速度；3)感染途径不明的感染者的比例；4)PCR检查等的实施状况。

日本首相安倍晋三4月30日在官邸与自民党干事长二阶俊博举行会谈，就到5月6日为止的全国紧急事态宣言，传达了延长想法。计划把所有都道府县作为对象，截至5月底结束。他表示：将基于1日上午召开的专家会议的分析，最晚5日做出最后决定。安倍还在4月30日在首相官邸向媒体强调“必须做好在某种程度上进行持久战的心理准备。”

他还在5月1日在首相官邸对记者表示：在专家们的建议的基础上，大致按照延长一个月的方向进行调整，将在5月4日正式决定。

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