台湾铁路警察李承翰遭刺死案再判再抗诉

台湾铁路警察李承翰遭刺死案，郑姓凶嫌一审无罪，谕知50万元交保；嘉义地方法院昨晚重新裁定被告仍以50万元交保并限制住居，嘉义地检署不服今天再提抗告。该案席卷台湾，成为各界热议话题。台湾政界朝野多人表态杀警无罪判罚有缺失，支持上诉到底。而鉴定凶犯患有精神病医生沈正哲虽然坚持科学与专业鉴定，但受到各方指责甚至死亡威胁。为了澄清，台湾法医界证实，鉴定凶嫌精神症状，由团队完成，并非一人决断。据消息称，沈正哲表示也对判决结果感到吃惊。

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据Yahoo奇摩今天报道称，杀死铁路警察被告郑嫌仍可交保，嘉检不服今再提抗告。

铁路警察李承翰遭刺死案，郑姓凶嫌一审无罪，谕知50万元交保；嘉义地方法院昨晚重新裁定被告仍以50万元交保并限制住居，嘉义地检署不服今天再提抗告。嘉义地方法院表示，已收到检察官对昨晚裁定不服的抗告状，但台南高分院逢假日无法受理，所以法院预计4日上午送去台南高分院审理。据了解，目前被告家属仍筹不足保金，郑姓男子续押。

李承翰遭刺死案，郑姓被告一审无罪，谕知50万元交保，台南高分院昨天撤销发回，理由为郑嫌如经具保，可能造成人民恐慌、危害社会治安，是应采取必要措施。

嘉义地方法院昨晚提具保附加7项条件，郑嫌交保后须立即至医院就诊，由医师评估有无住院治疗必要。

嘉义地检署今天再提抗告，抗告书写道法院裁定仍仅命郑嫌以新台币50万元交保，其金额过低，也不足以确保郑嫌日后无再犯可能。

同时嘉义地检署质疑法院昨晚裁定命被告应遵守交保后须立即至医院就诊等7条件，无强制执行力，也缺乏即时监督机制。

据嘉义地检署强调，郑嫌的行为本质上是“有罪而无责”，与一般犯罪嫌疑不足的“无罪”实有不同，豈可任其交保获释而回归人群，造成人民恐慌、危害社会治安。嘉义地检署认为，嘉义地方法院可先依刑法第87条第1项规定执行保安处分的监护宣告，而令郑嫌入相当处所施以监护的必要。

据报道，台湾司法陷入法与理的悖论，即郑姓凶嫌刺杀铁警致死理应遭司法判罚，但法医鉴定凶嫌精神障碍，应免除罪责，得无罪释放。该判决虽然可以显现真正法治，然而凶犯自由仍能够再次行凶作案，引发社会恐惧，这也是引起社会民众愤慨与拒绝接受判决，更何况，台湾民主社会，军队警方人员有国家象征意义。台湾司法是否此案中既能维护法治，也能够找到合理合法措施，有效阻止郑犯未来行凶犯案。

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