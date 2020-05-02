新冠病毒疫情：日本国内死亡人数已超过500人

据共同社报道，包括游轮在内，日本国内的新型冠状病毒感染症死亡人数5月2日累计超过了500人。虽然全国报告的单日新增感染者人数增势可见放缓倾向，但死亡人数以大都市圈为中心在20人前后，持续较多。

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报道指出，日本国内2月13日确认了首个死者。截至4月上旬，单日报告的死亡人数不到10人，但中旬以来激增至20人左右，还有接近30人的日子。艺人志村健和女演员冈江久美子也殒命。70多岁至90多岁的老年人症状严重后死亡的病例很多，如何维持旨在救助高风险患者生命的医疗态势，成为了课题。为了让疫情不继续蔓延，还需要避免不必要非紧急的外出。

死者中80多岁的最多，之后依次是70多岁和90多岁。按都道府县来看，东京超过了100人，尤为突出；被作为“特定警戒都道府县”的北海道、埼玉、千叶、神奈川、爱知、大阪则在30人以上。从性别来看，男性超过了6成。海外也可见同样的倾向，具体原因还不清楚。

共同社报道说，日本政府相关人士透露，5月2日的内阁会议已经决定修改政令，以便“特例批准”新冠病毒感染症的治疗候选药物“瑞德西韦”。

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