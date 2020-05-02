朝鲜发布金正恩现身影片 走路略显僵硬

朝鲜领导人金正恩神隐多日后，官媒5月2日刊出他前一天出席一家肥料工厂竣工典礼的报导及影片。画面显示金正恩走路动作略显僵硬，迎接他视察的群众多戴口罩，应是疫情爆发后所摄。

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路透社报导，金正恩是在朝鲜高层官员陪同下视察工厂，随行者包括他的胞妹金与正、国务委员会副委员长朴凤柱（Pak Pong Ju，音译）与内阁总理金才龙（Kim Jae Ryong，音译）等人。

据朝鲜国营媒体所发布的影片，金正恩不像年初视察时穿着大衣，尽管管金正恩没戴口罩，但陪同视察的随从以及热情迎接他的厂内员工都有戴，显示影片应该是疫情爆发之后拍摄。

朝鲜官方报纸《劳动新闻》刊出的照片里，金正恩面露笑容，与幕僚在剪裁仪式上交谈并巡视厂房。

不过路透社认为，影片画面里金正恩步伐略显僵硬、蹒跚，其中一个画面显示他坐在一辆黄绿色的接驳车，而这辆车与他2014年那次长时间消失公众视线后又复出的车很相似。

韩国高丽大学研究朝鲜的教授南成旭分析，在这种户外场子的展台准备桌椅，似乎金正恩有身体状况，不利久站，“可能站一阵子后就需坐下”。

南成旭说，如果金正恩不能久站，这或许能解释为何他4月15日缺席祖父金日成冥诞纪念活动，因为在那场活动他可能至少得要站上一小时。

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