台湾军机飞至福建莆田上空 解放军或罕无预警

据APP航迹讯号，5月1日当日下午，一架编号6648的F-16V测试机(红色机)，自清泉岗起飞后，16时8分航迹显示在app上，19分就被发现穿越台海中线抵达莆田沿岸上空，而后返回清泉岗。台湾方面怀疑战机导航系统遭中国方面入侵篡改，但中国军方据信却没有预警作紧急升空驱离也引议论。

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据世界日报今天报道称，台Ｆ-16测试机，疑遭对岸电战干扰。台湾清泉岗基地发生怪事，一架由美国技师驾驶的F-16性能提升测试机，在各类标示自动位置回报的App，显示自清泉岗高速直飞对岸中国大陆莆田，怀疑遭到对岸恶意干扰。

空军F-16A/B进入汉翔台中厂房实施性能提升，改装为F-16V版本，这些F-16通常由美国技师操控升空测试，广播式自动回报监视答询器呼号，都是“1111111”的红色不明机，极易辨识，在民间版本的空中航迹监控如Flightrader24等App，容易识别。

该报道称，App航迹讯号，5月1日当日下午，一架编号6648的F-16测试机，自清泉岗起飞后，16时8分航迹显示在App上，19分显示穿越台海中线，抵达大陆莆田沿岸上空，而后返回清泉岗。F-16测试机不可能出海飞越台海中线，与民间版本App资讯有明显落差。

事发同时，传出我军战机、军用直升机通讯，同时都遭到干扰，怀疑遭到陆方新型电子战干扰。汉翔对于同型机升空测试，已停用七个一的特殊呼号。

由于蔡英文总统6月赴台中清泉岗基地，校阅国机国造高教机勇鹰首飞，汉翔公司6月初先行试飞预演，确认战机性能，军方与厂方都注意到近日在App上的不正常现象。

该报道说，前阵子台湾海军磐石军舰的自动船位回报系统（AIS）讯号，曾在民间App显示前往大陆南通市，而后又发生中国大陆辽宁军舰AIS讯号，也显示在我西南海域后，军方曾说明是遭刻意伪冒，这架机号6648的F-16测试机，又显示飞往大陆莆田，怀疑是新型干扰作为。

据有资安软件公司研究人员指出，AIS网络供应商可能存在漏洞，让攻击者可以篡改有效AIS资料，加入无效的AIS资料，例如修改所有船只或飞机航迹、建立拥有相同细节的虚假船只、飞机建立和修改助导航项目。台湾方面方须正视中国大陆利用AIS对军舰及飞机进行的资讯攻击及误导。

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