於梨华病逝 写留学生与女性成经典 离世震动文坛

被封为“留学生文学鼻祖”的作家於梨华在美国华盛顿辞世,享年89岁。文讯总编辑封德屏表示,於梨华书写留学生生活、女性处境的作品,对早期台湾文坛影响至深。据自由亚洲说,1931出生于上海的於梨华,早在台湾大学就学期间就在“文学杂志”、“野风杂志”、“现代文学”等刊物发表文章;1963年推出第一本著作“梦回青河”后,持续不断创作,至2009年间已出版逾20本小说。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说,於梨华在美国时间5月1日于华府逝世。据文讯总编辑封德屏指,於梨华离世的消息,对于文坛很多人都很冲击,但是否因感染武汉肺炎(2019冠状病毒疾病,COVID-19)而离世,目前依然无法确认。

於梨华1931年出生在中国上海,在1947年时,随着父亲举家迁徙到台湾。同年,於梨华考入台湾大学外文系,1948年转入历史系,1953年毕业后,前往美国留学,进入美国加州大学洛杉矶分校就读,以新闻学专业取得硕士学位。

於梨华一生写作不辍,创作时间将近60年。1963年,於梨华回台,由皇冠出版社替她出版第一本长篇小说“梦回青河”,当时这部作品再版6次,借着这部作品,於梨华在台湾一举成名。

据中央社说,於梨华在60年代正式踏入文坛,自“梦回青河”开始,至2009年,出版逾20本的作品。她以留学生的日常为题材创作,也书写女性,她最为知名的作品为长篇小说“又见棕榈,又见棕榈”,这本小说中表现出留美学生当时的迷惘及寂寞,也因此让於梨华得到“留学生文学鼻祖”的封号。

封德屏说,於梨华的留学生文学在台湾文坛已是经典;但另一方面,於梨华对女性角色的描写,女性在社会处境的关怀,在早期都是非常先驱的作品,“她善于描写女性,作品除了让台湾人看到早期华人在异域的生活,也看到女性在社会中所受到的压抑。”

封德屏说,於梨华曾在1962年回台,那时於梨华的小女儿才刚出生,於梨华带着女儿回到台南娘家,在隔年就交出“梦回青河”,能借此观察到,她与台湾土地的连结也相当深刻。

据封德屏解释,当年於梨华的作品,与台湾60年代时,现代主义文学正炙热发展有重要相关,“她的创作够多、够快、够好”,在台湾著作十分畅销,是台湾文坛发展中相当重要的一个节点。

台湾时间5月2日晚间,作家季季在脸书发文,哀悼於梨华辞世。季季说,於梨华的文采很早就被看见,於梨华1956年在美国留学时,曾经以英文小说“扬子江头几多愁”(Sorrow at the End of the Yangtze River),获得著名电影公司米高梅公司在学校设立的文艺奖第一名。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅