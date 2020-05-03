朝鲜领导人金正恩可能并没有做任何手术

据法新社自首尔报道，朝鲜领导人金正恩可能并没有接受手术治疗。金正恩曾经销声匿迹三个星期，引发外界对其身体状况的猜测，甚至有传言说他可能已经死亡。但金正恩日前又公开露面，前往顺川市磷肥厂参加竣工剪彩仪式。

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韩联社的消息说， 韩国总统府青瓦台一名高官周日会见记者时表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩未接受手术。该高官表示，部分媒体以金正恩走路的样子不同于以往为依据报道他可能接受手术的消息，但这并不属实。

就“金正恩是否连小手术也没有做”的提问，该高官给予肯定回答，称青瓦台的判断与此前表示朝方无“异常动静”时相同。该高官称，有金正恩未接受手术的依据，但无法透露具体内容。另就部分媒体报道称金正恩视察的磷肥厂有可能被用于提取铀一事，该高官表示，有关消息并不可信。

美国总统特朗普也在推特上表示，他很高兴看到朝鲜领导人金正恩再度露面而且健康状况也看似良好。据朝鲜官方媒体发布的影片，在剪彩仪式上金正恩面带笑容，尽管金正恩没戴口罩，但陪同视察的人员以及热情迎接他的厂内员工都有戴，显示影片应该是新冠疫情爆发之后拍摄的。

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