金正恩传露面后 朝韩边境离奇开枪

韩国联合参谋本部（联参）3日报告，今天上午7时41分许，韩军中部前线地区的监视哨所（GP）被朝军发射的数枚枪弹击中。韩国有意见认为，此举属于朝方蓄意发起的挑衅。但军方初步认为，朝军蓄意发起挑衅的可能性不大，有待确认。朝鲜未作回应。

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据韩联社今天报道称，韩军哨所遭朝军枪击，韩方初步认为非蓄意挑衅。据韩国军方表示，当时执勤的官兵们听到枪声后随即检查哨所周边地区，并发现哨所外墙有4处被击中的痕迹及弹头。随后韩军向朝方两次开火示警，每次发射10多枚子弹，然后进行广播敦促朝方停止射击。联参则表示，韩军根据应对指南对朝方进行广播后两次开火示警。韩军初步研判朝军利用部署在朝方哨所的武器进行射击。

韩联社说，，韩方没有人员伤亡及设备受损。韩军于当天上午9时35分许以韩朝将军级军事会谈韩方首席代表的名义向朝方发去传真要求朝方说明情况，但截至发稿，朝方未作任何回应。联参表示，韩军通过军事联络渠道了解情况，并采取措施防止类似情况再次发生。

朝鲜国务委员会委员长金正恩1日时隔20天出席公开活动的消息2日刚传出，朝军就于次日便向韩方开火。对此，有意见认为，此举属于朝方蓄意发起的挑衅。但军方初步认为，朝方蓄意挑衅的可能性不大。军方正结合当时的天气情况、朝方动向等多种因素进行综合分析。

军方一名负责人说，当时出现大雾天气，可视距离只有1公里以内。通常情况下，朝军在事发当时的时间点交接工作并检查武器等设备。朝方哨所附近有农田，从事发前到目前，农田和朝军都没有异常动静。

但韩军指出，朝方向韩方开火违背《九一九韩朝军事协议》。这是韩朝2018年签署该协议以来第一次发生开火事件。国防部一名官员称，虽然朝军当天所为明显违背军事协议，但朝军是否蓄意挑衅有待确认。

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