新闻自由日巴基斯坦记者在国会门前抗议

五月三日是世界新闻自由日，巴基斯坦记者在国会门前举牌示威，抗议一名流亡瑞典的巴基斯坦记者的奇异死亡，警方声称尸体检查显示无被杀嫌疑，但并不排除他杀的可能。瑞典无国界记者组织（RSF）负责人埃里克·哈尔克亚尔（Erik Halkjaer）表示只要不排除他杀，他的死亡就可能与他从事新闻工作有关。

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瑞典斯德哥尔摩（法新社）警方2020年5月1日透露，自3月份以来一直失踪的巴基斯坦记者赛义德·侯赛因（Sajid Hussain）被发现死亡。警方发言人乔纳斯·埃罗宁（Jonas Eronen）告诉法新社：“他的尸体于4月23日在乌普萨拉郊外的费里斯河被发现。” 来自巴基斯坦西南部俾鲁支省的赛义德·侯赛因（Sajid Hussain）在斯德哥尔摩北部约60公里的乌普萨拉担任兼职教授，3月2日被通告失踪。

赛义德·侯赛因也是《俾鲁支省时代杂志》的主编。他创办的这份网络杂志追踪报道有关毒品贩运，强迫失踪和长期叛乱的文章。 瑞典警方表示：“尸检消除了人们他可能是被杀的怀疑。”不过，警察发言人补充说，虽然不能完全排除犯罪，但侯赛因之死同样可能是事故或自杀的结果。

瑞典无国界记者组织（RSF）负责人埃里克·哈尔克亚尔（Erik Halkjaer）对法新社说：“只要不能排除犯罪，他的死亡就与他从事新闻工作有关。”根据无国界记者组织的说法，侯赛因最后一次被人上火车去斯德哥尔摩的乌普萨拉。

侯赛因于2017年来到瑞典，并于2019年获得政治庇护。巴基斯坦外交部在法新社问及侯赛因时拒绝置评。

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