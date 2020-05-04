美军两架B-1B超音速战略轰炸机飞越台湾周边海域

据专门追踪军机动态的推特帐号“飞机守望”（Aircraft Spots）5月4日发表的推文显示，美军驻关岛2架B-1B“枪骑兵”超音速战略轰炸机在当天于南海执行任务期间，飞越台湾东北部海域。

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据“飞机守望”当天下午发布的推文显示，美军驻关岛2架B-1B“枪骑兵”超音速战略轰炸机在当天于执行任务期间，掠过台湾东北海域。据中央社报道，台国防部对此回应称，台海周边海空域情况，国军都有掌握。根据“飞机守望”提供的信息，2架美军B-1B“枪骑兵”超音速战略轰炸机，从关岛安德森空军基地出发，前往靠近中国东海海域执行任务，根据路径图可以看出，美国军机路线掠过台湾东北方海域。“飞机守望”还提到，一架编号为LIVID11的KC-135R空中加油机，同一时间为上述机群编队加油补给。

对此，台国防部发言人史顺文回应称，台海周边海空域情况，国军都全程掌握。“飞机守望”此前曾于5月1日发推文指出，美国空军的两架B-1B“枪骑兵”超音速战略轰炸机从美国德克萨斯州的Dyess空军基地起飞，经过长途飞行后现踪于东海、日本冲绳一带，然后飞抵美国关岛的安德森空军基地。而这一本周一的最新行动也是自今年4月以来，美军机第15次在台湾周边空域飞行。

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