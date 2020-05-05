日本靖国神社厕所惊现“将武汉人全部杀掉”字迹

在位于东京九段下的靖国神社的男厕所里，4日发现写有将武汉人“全部杀掉”的涂鸦，目前东京警视厅麹町警署正以涉嫌损坏器物为由展开调查。

广告 继续浏览后续

由于新型冠状病毒目前在日本广泛蔓延，感染者多达1万5千多人，死者也超过500人，因此出现了一些中伤中国人的涂鸦，在社交网站也出现类似言论，由于新型冠状病毒起源于中国武汉，因此也出现了针对中国武汉人的中伤。

涂鸦是一名上厕所的日本人，在4日下午5点左右，在靖国神社的两处公厕中发现的，随后他告知靖国神社方面，涂鸦均为用黑色记号笔写在男厕单间的墙上的。

对于类似问题，日本国会也曾进行讨论和质疑。围绕著名笑星志村健逝世以后，在社交媒体上出现了许多攻击中国人的言论，在3月31日的日本众议院法务委员会上，日本共产党议员藤野保史指出：在推特上，有人写道：“‘志村健被中国人杀了’，‘杀死中国人’等等煽动仇恨的言论。这样的言论出现了很多，还有煽动杀掉中国人，消除中国人等言论，这完全是扇动仇恨的言论”。

对此日本法务大臣森雅子当场表示：理所当然，不能允许与新型冠状病毒有关的不正当的歧视和偏见。要建立没有歧视和偏見的社会。并表示将在法务省人权拥护局的推特上发布日文和中文的有关信息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅