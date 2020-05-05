美国防部长埃斯珀谈新冠疫情下亚洲军事观察

美国国防部部长马克·埃斯珀（Mark Esper）5月4日出席了华盛顿智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）视频研讨会，并表示可以自信地说美国与盟国韩国在朝鲜半岛维持良好的军事戒备态势。他还指，中国趁世界聚焦新冠病毒疫情的时机在南中国海采取更加激进的行动，美军因此加强了应对措施。

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埃斯珀介绍称，驻韩美军司令罗伯特·艾伯拉姆斯（Robert Abrams）向他汇报指，驻韩美军兵力保持良好状态，严防一切挑衅行动等情况。他坚信驻韩美军一定能够做到，而且他们也正在积极维持军事准备态势。埃斯珀说，新冠病毒疫情目前对美军兵力和戒备态势造成的影响甚微，但这一影响日后也可能随疫情发展和应急措施等增大。他具体提到，迄今为止，美国200万军人当中新冠病毒感染者不到5000人，需要留院治疗的人不到100人，因病毒死亡者只有两人。

同样当天的研讨会上，埃斯珀指出，中国趁世界聚焦新冠病毒疫情的时机在南中国海采取更加激进的行动，美军因此加强了应对措施。他谈到，“我不认为他们的挑衅性行为出现了实质性增加。当然，我们看到中国在太平洋地区的行为比以前更加气势汹汹一些，俄罗斯在利比亚和叙利亚这样的地方也很忙碌。”

埃斯珀说，“（美军印太司令部司令）戴维森上将（Philip Davidson）干得很棒。他其实加快了在南中国海行动的节奏，包括在水上、水下和空中的行动。我们正在展开大量的空中监测。我们在台湾海峡实施了好几次穿越。我们正继续密切注视中国的举动。”他提到，尽管受新冠病毒影响，五角大楼正继续推进国防战略。这项战略视中俄为美国的首要安全威胁。

在刚刚过去的4月中，中国船只曾分别与马来西亚和越南等国船只在南海争议海域发生对峙。中国政府宣布在与越南等国存在主权争议的三沙市之下设立西沙和南沙两个行政区，并引发越发抗议。此外，解放军海军和空军还进行了数次围绕或经过台湾附近海域的空中及水上巡航和训练行动，包括出动辽宁号航母及护卫舰队参与此类练兵。与此同时，美国海军第七舰队也一直在相关海域行动，包括两度穿越台湾海峡，在西沙和南沙领海内穿越等。美军机还自4月以来已15次飞越台湾附近海域。

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