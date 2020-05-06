德黑兰表示如果延长对伊朗的武器禁运将进行报复

伊朗总统鲁哈尼在5月6日的内阁会议上发表讲话

路透社周三报道说，伊朗威胁说，原定联合国方面应当于今年10月解除对伊朗的武器禁运，如果届时象美国特朗普政府希望的那样继续维持对伊朗的武器禁运，那么德黑兰将予以严厉的报复。

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根据2015年的伊核协议及联合国安理会第2231号决议，针对伊朗的武器禁运将于2020年10月18日结束。但美国国务卿蓬佩奥以伊朗最近发射军事卫星为由，呼吁延长对伊朗的武器禁运。美国于2018年宣布退出伊核协议。美国上周四曾经表示，希望联合国安理会通过决议，延长对伊朗的武器禁运。俄罗斯则表示可能会对此投反对票。

伊朗总统鲁哈尼在周三的内阁会议上发表讲话称，根据伊核协议以及联合国2231号决议，未来几个月后将解除对伊朗的武器禁运，伊朗可以进出口武器。鲁哈尼表示，除非美国再次申请加入伊核协议并弥补自己的错误，取消对伊朗制裁，且需要所有成员国同意，不然美国已经不再是伊核协议的一员。毫无疑问，取消对伊朗的武器禁运是伊核协议不可分割的一部分，如果任何人试图阻挠，都将犯下巨大的错误。

此前伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼曾经在社交媒体发布言论称，如果违反联合国2231号决议并延长对伊朗的武器禁运，伊核协议将彻底死亡。

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