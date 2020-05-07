印尼召见中国大使以澄清印尼船员在中国渔船上死亡事件

自雅加达方面消息，印度尼西亚外交部近日召见了中国驻印尼大使肖千，以澄清近期两艘悬挂中国国旗的船只上发生的多名印尼船员死亡事件。此前，有人权和环境组织反应这些船员在做工时遭到虐待和剥削。

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综合消息显示，多位曾在一艘中国渔船（Long Xing 629）工作过的印尼渔工，在韩国向环境权利组织、环境正义基金会（Environmental Justice Foundation） 和韩国公益法律中心揭露了，同船4名印尼渔工被指因缺乏医疗帮助而身亡的事件。这些渔工也指控船长非法捕鱼作业。环境正义基金会以及韩国公益法律中心则要求有关单位，立即针对目前仍在西太平洋作业的船队进行调查。

据路透社报道，印尼外交部在一段显示一群男子在一个橙色的尸袋周围祈祷，然后将其扔进大海的视频在网络上传播后发表了这一声明。印尼外长马尔苏迪(Retno Marsudi)在随后的记者会上表示，自去年12月以来，已有三名印尼船员在悬挂中国国旗的渔船上死亡，并已被海葬。她介绍称，今年3月31日，一名船员死亡，被葬于大海。2019年12月，另有两名船员死亡，也被葬于海上。马尔苏迪补充说，另一名船员在韩国釜山港的一家医院死于肺炎。

马尔苏迪称，她已要求中国驻印尼大使肖千对此作出澄清，相关葬礼是否按照国际劳工组织(ILO)的规定在海上进行，以及船只上“不合适”的条件是否导致了船员的死亡。总部设在英国的环境正义基金会则在一份声明中称，一些船员每天被迫工作18小时，每天的工资略高于1美元，而那些生病的人没有立即被送往岸上接受治疗。该基金会并呼吁中国和相关国际组织对这支船队的行为进行紧急调查。

此前有报道引述生还同船渔工的话指，过世的人在生前都有身体肿胀、胸口痛、呼吸困难的状况，但船长拒绝回港治疗。死亡渔工都喝带有盐分的水，中国籍的船员则是喝瓶装水，怀疑死因与所喝水有关。渔工死后并没有验尸确认。3名在渔船上过世渔工在过世当天就被海葬，但他们的合约上都签订船东有责任送遗体回国。第4名渔工在韩国隔离期间过世。渔船在海上长达一年都没有回港。韩国公益法律中心的律师访问过这些渔工，根据合约内容，多位渔工月薪为300元美金，但事实上，许多渔工１个月才拿到42美元，这些微不足道的薪水还会被扣掉雇用时的费用以及保证金。

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