台湾修涉两岸人民关系 删除“国家统一”

台湾民进党立委蔡易余提出两岸人民关系条例修正草案，删除“国家统一”字眼，修改为“因应国家发展”。立法院会今天处理报告事项议程，一读通过蔡易余提案，并交付内政委员会审查。不过，台湾立法院会今天上午处理报告事项时，一读通过蔡易余提案，且交付内政委员会审查。由于时间点位于蔡英文总统520就职前，此举也引发外界讨论。

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据中央社今天报道称，两岸人民条例删国家统一，绿委提案付委。

消息指现行台湾地区与大陆地区人民关系条例（两岸人民关系条例）第1条明订，“国家统一前，为确保台湾地区安全与民众福祉，规范台湾地区与大陆地区人民之往来，并处理衍生之法律事件，特制定本条例。”

不过，蔡易余提出两岸人民关系条例部分条文修正草案，将第1条国家统一前字眼改为因应国家发展；26条之1及第63条则将国家统一字眼，改为“国家管辖领域仅及于台澎金马与其附属岛屿时”。

该报道称，立法院会今天上午处理报告事项时，一读通过蔡易余提案，且交付内政委员会审查。由于时间点位于蔡英文总统520就职前，此举也引发外界讨论。

据蔡易余受访时表示，宪法增修条文有明定“为因应国家统一前之需要”，他认为国家统一前的字眼过于狭隘，不管未来主张统一或追求独立，甚至维持现状，都是一种选择，且要交由2300万人民决定。蔡易余说，其实他有提出宪法增修条文的修宪提案，将“为因应国家统一前之需要”改为“因应国家发展之需要”，因此连带更动对应的两岸人民关系条例；但他没想到结果修宪提案还没一读，反而是两岸人民关系条例先付委。

据中央社，蔡易余表示，他的提案与蔡总统520就职没有关系，而是最近外界一直讨论修宪议题，如投票权下修等，因此他认为台湾未来定位发展也要有所表示。

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