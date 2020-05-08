韩大财阀三星不世袭 称公司不传给子女

韩国三星电子掌门人、副会长李在镕称“不会把公司的经营权交给子女”，表明了自己这一代之后不再世袭的立场。此前批评李在镕继承三星集团经营权的手段存在问题的声音越来越多。媒体评论，对于将家族经营视为理所当然的韩国财阀来说，最大财阀三星的决定是一个重大的转折点。李在镕已经否认三星的经营权会世袭。其将肩负为大财阀选定掌舵接班人的重大使命。

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据日本经济新闻今天报道说，三星告别世袭，冲击韩国财阀家传模式。5月6日，李在镕在首尔市内召开记者会，表明了心中的想法。李在镕是三星创始人家族的第3代继承人，他的儿子和女儿都只有十几岁，此次是他首次提到接班问题。据李在镕说，“不会把经营权交给子女，这种想法由来已久”。

李在镕被指控向韩国前总统朴槿惠行贿的案件目前仍在审理当中。三星按照法官的建议，为强化企业管理，设立了第三方委员会。该委员会建议李在镕向民众致歉并进行相关说明。据该报道说，时隔5年再次举行的记者会就是按照这一建议召开的。李在镕就自身继承三星集团的相关问题表示，“辜负了国民的期待，让大家失望。这是我的过错”。

三星此前就利用集团企业之间的出资结构，让创始人家族依靠少数股份即可控制庞大的集团。李在镕在继承三星的时候，也以极低的价格购买了集团实际控股公司的特殊股和附带新股预约权的公司债券（可转换公司债券，CB）。

据该报道，从旁观者的角度来看，这种手法或许会被认为是违法，但韩国财阀和政权长期合作默认了这种做法。李在镕自身的案件也是被怀疑向与韩国前总统朴槿惠关系密切的人提供了活动经费。其表明三星不再世袭，被认为也是希望避免提供经费的行为被认定为不透明交易。

主张消除贫富差距和公平分配的韩国文在寅政府上台后，将大财阀和历届政府的勾结视为问题。也有观点认为，文在寅推进的“财阀改革”的背景是韩国社会对特权财阀的不满情绪积蓄已久。李在镕就这一问题坦率地承认“没有严格遵守法律和道德”。

据李在镕还表示，“今后将尽量避免因经营权继承问题引发更多争议”。他突然发表的“不再世袭”言论，对三星内部产生了巨大冲击。

据悉，实际上李在镕的亲信认为，年仅51岁的他在记者会上谈论接班问题为时尚早，提出了反对意见。尽管如此，他仍在记者会上称“不考虑性别、学历、国籍，希望由优秀的人才在重要岗位上领导公司的业务”。

日本经济新闻说，也有不少观点认为，如果韩国左派政府下台，由经营权世袭引发的争议也会消退。但西江大学教授徐廷一（经营学）指出，“如今再像李在镕那样以不道德、不合法的手段来继承公司的经营权已经非常困难”。其同时称“如果（李在镕）试图将经营权交给子女，社会公正性将受到严重质疑”。三星电子内部已经在进行权力交接。很多观点认为，各业务部门都设有首席执行官（CEO），即使三星没有掌门人，短期内也不会产生很大影响。实际上，2017年李在镕被关押时，三星也创出了利润新高。

据该报道指出，但也有意见指出，要快速推进并购（M&A）等需要大规模转换业务结构的经营战略，创始人家族所具备的凝聚力不可或缺。尤其是三星所在的半导体、显示器、智能手机等行业，经营环境瞬息万变，更需要这种凝聚力。找到具备这种素养的新经营者极为困难。而李在镕已经否认三星的经营权会世袭。其将肩负为大财阀选定掌舵接班人的重大使命。

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