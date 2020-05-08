5.20新典前 蔡英文罕见提前任命苏贞昌续任 当局民意冲云霄 台海格局依旧?

台湾距520总统蔡英文就职日不到两周，总统8日宣布行政院长苏贞昌续任阁揆，这是宪政史上首次内阁尚未总辞，总统率先宣布阁揆续任的纪录。

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据中央社今天报道称，内阁未总辞总统先宣布苏贞昌续任，创宪政史纪录。距520总统蔡英文就职日不到两周，总统今天宣布行政院长苏贞昌续任阁揆。党政人士表示，时间点上的考量是疫情相对趋缓，也让苏贞昌有充分时间可以部署内阁团队，这也是宪政史上首次内阁尚未总辞，总统率先宣布阁揆续任的纪录。

中央社说，总统上午召开记者会宣布，邀请苏贞昌在520后继续担任行政院长，苏贞昌也愿意承担阁揆这个重责，她表示非常感谢。被问到为何选择此一时间宣布阁揆人事，总统幕僚受访表示，武汉肺炎疫情以来，执政团队上下都以防疫为最优先工作，国际疫情甚至一度到达高峰，让执政团队更是绷紧神经，除了全力投入防疫，更开始展开纾困的相关的工作。

幕僚说，即便国内疫情在4月底逐渐趋缓，但执政团队鉴于清明连假的状况，仍持续紧盯五一连假这道防线，而五一连假的状况，在中央与地方共同努力，国人的配合下，预计也能有效掌控疫情。幕僚表示，而520蔡总统即将展开第二任的任期，选择在五一连假过后，疫情相对趋缓的这个适当时机，宣布苏贞昌续任阁揆，也让苏贞昌在接下来的一段时间，有充分时间可以部署内阁团队，让各项施政能够顺利衔接，完成总统交付的5项任务。分别是第一、度过疫情，第二、振兴经济，第三、照顾人民，第四、深化改革，第五、均衡建设。总统强调，在新任期当中，他们会再次携手冲冲冲。

该报道称，针对外传苏贞昌是过渡性质，年底可能被撤换，幕僚表示，总统今天谈话的用意很清楚，就是苏贞昌带领行政团队政绩斐然，蔡总统在新的任期邀请苏贞昌继续担任，就是期待政府执政的表现越来越好，让国家更好，国民过得更好。

中央社引述该人士进一步说，政府团队的工作目标就是越做好，不存在过渡的问题，蔡总统今天的谈话所强调的“未来四年”，就是希望接下来新的任期中与苏贞昌一起努力，一起为国家打拼。

总统蔡英文今天宣布520后由行政院长苏贞昌续任阁揆，苏贞昌将开始启动新内阁的人事布局与改组。苏贞昌幕僚指出，内阁人事将先进行思考讨论，这两天还不会进行征询。

苏贞昌昨天被询及内阁人事时表示，依照宪政惯例，在总统任期届满时会提出总辞，至于怎么组阁是总统任命阁揆之后的事；随着蔡总统今天上午宣布苏贞昌续任行政院长，苏贞昌也随即将启动内阁改组相关作业。

据该报道，另外，蔡总统今天宣布苏贞昌续任时，特别提到在“未来四年”第二个任期中，苏贞昌是好伙伴与最佳的执行者；有媒体解读，蔡总统在反驳苏内阁是“过渡性质”的传言。对此，苏贞昌幕僚说，苏贞昌很感谢总统这样表示，但苏贞昌很清楚，行政院长是总统提名，没有任期，必须要总统信任、人民支持才能担任这个职位。

据自由亚洲消息，据民调：蔡英文获高满意度，国民党支持度雪崩。消息说，新台湾国策智库7日发布的民调结果显示，蔡英文、苏贞昌和陈时中民调都爆冲。

根据台湾一份亲绿最新民调，蔡英文的支持度有75%，防疫指挥官陈时中的支持率更高达94%。国民党江启臣掌舵后支持度雪崩至9%创新低，比柯文哲组建的新政党台湾民众党还低。

搭上有效防控新冠肺炎疫情顺风车，总统蔡英文和行政院长苏贞昌，及中央疫情指挥官、卫福部长陈时中，在新台湾国策智库7日发布的民调结果里，支持度都爆冲。

此外，91.7%的民众满意政府对新冠肺炎疫情相关应变措施，更有高达94.3%受访者对政府第一时间关闭交通渠道，避免疫情由境外移入的措施感到满意；近期引起民怨的产业纾困措施，有69.3%受访者感到满意。

据国民党发言人洪于茜接受自由亚洲电台采访指出，任何民调都有参考价值，但会因为立场有所偏颇不能反应真实民意，国民党会持续强化改革。

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