中国海警船钓鱼岛水域追逐日本渔船 日本强烈抗议

资料图片：中国海监船与日本海防自卫队舰船在有主权争议的钓鱼岛附近巡弋。摄于2012年9月14日

位于日本冲绳县那霸市的日本第11管区海上保安本部9日宣布，中国海警船4艘进入中国海警船4艘进入日本称为“尖阁诸岛”钓鱼岛水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本渔船，并对日本渔船进行了追逐。

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中国海警船也曾在去年5月在钓鱼岛水域接近过日本渔船，而追逐日本渔船尚属首次。

据第11管区海上保安本部的消息，中国海警船日本时间8日下午4点左右起相继驶入钓鱼岛日本认为是“领海”的水域，4点50分左右，在钓鱼岛的西南偏西约12公里的海面上接近日本渔船，当时日本渔船中有3人乘船，海上保安本部对此派出巡视船并向中方船只用无线电发出警告，并进入日本渔船和中国海警船之间，现场一度陷入紧张状态。后来中国海警船离去，8日在钓鱼岛水域一共航行约2个小时，约在日本时间下午6时左右离去。4艘船只9日仍在钓鱼岛日本认为是“领海”的水域毗连区航行，其中1艘搭载有类似机关炮的装备。钓鱼岛周边已连续26天发现中国海警船。

而据中国海警局官方微博称，2020年5月8日，中国海警2501舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航。

对此，日本外务省亚洲大洋洲局局长泷崎成树，针对中国海警船进入钓鱼岛水域并追逐作业中的日本渔船，打电话向中国驻日大使馆公使郭燕提出强烈抗议，泷崎成树在电话中表示：“尖阁诸岛是我国固有的领土。”驻北京的中国大使馆也向中国外交部提出同样的抗议。

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