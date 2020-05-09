日本首款新冠治疗药:瑞德西韦

美国研发的Remdesivir在生产线上 2020年3月18日 照片

日本厚生劳动省宣布，批准抗病毒药“瑞德西韦（Remdesivir）”作为新型冠状病毒感染症的治疗药物使用。该药物由美国大型药企吉利德科学(Gilead Sciences)开发，将成为日本国内首款新冠治疗药。此次是通过缩短审查时间的特例予以批准，原则上可用于重症患者。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻报道，瑞德西韦获批成为日本首款新冠治疗药。

日本厚生劳动相的咨询机构——药事和食品卫生审议会5月7日在工作会议上予以批准。瑞德西韦具有抑制病毒增殖的作用，将通过静脉注射用于需要人工呼吸机等的重症患者。此次，日本厚生劳动省适用了基于《医药品医疗器械法》的“特例批准”。对于已在海外销售的药物且并未在日本获得批准的情况下，该方式可缩短审批时间。

瑞德西韦已由美国食品药品监督管理局（FDA）批准紧急使用。吉利德4日提出申请，日本厚生劳动省在4天内结束审批。

该报道说，美国国立卫生研究院（NIH）发布的临床试验结果显示，使用无效对照剂（Placebo）的患者康复需要15天左右，而使用瑞德西韦之际仅为11天。但并未确认死亡率的明确改善。

报道还说，日本厚生劳动省还力争5月内批准富士胶片控股旗下的富山化学开发的面向轻症者的治疗药“法匹拉韦(favipiravir，商品名:Avigan)”。日本将通过增加新型冠状病毒的治疗手段，遏制感染扩大，推动经济活动的重启。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅