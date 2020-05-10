为了防范第二波疫情爆发  首尔市下令关闭所有酒吧与夜总会

法新社报道说，为了防范新冠疫情再度大规模爆发，韩国首尔市政府决定关闭所有的酒吧、歌舞厅与夜总会。中央社指出，韩国防疫有成堪称全球模范，但首尔市梨泰院地区近日却又爆发群聚感染案例，首尔市长朴元淳下令无限期关闭所有酒吧与夜总会。

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韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬10日在记者会上表示，截至当天中午12时，与首尔梨泰院夜店相关的新冠病毒确诊病例总计54例，卫生部门正在就接触人员和感染源继续展开流行病学调查。

截至当天0时，新增新冠病例中，与梨泰院夜店相关病例24例，其中亲自到访夜店被确诊的18例，其余6例属于交叉感染。从0时至12时又新增11例确诊病例，由此与该夜店相关联的病例增至54例。其中首尔市30例、京畿道14例、仁川市6例、忠清北道2例、釜山市1例、济州道1例。54个病例中，43例为曾到访过夜店的人员，其余11例为这些人员的亲戚朋友等其他接触人员。

郑银敬说，4月底到5月6日之间访问过梨泰院夜店的人员尽可能不要外出，居家隔离或咨询管辖卫生站，接受病毒检测等。卫生站务必确认前来检测人员是否到访过夜店或是否为相关接触人员，不管是否出现症状积极进行病毒检测。

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