外交政策：台湾南韩赢了抗疫战但中国没有

外交政策网（Foreign Policy）一篇分析文章指出，全球疫情下中美互派不是的口水战，其实没有一方胜出，而尽管美国总统特朗普一直都坚持用“武汉病毒”或“中国病毒”这个名称来强调病毒源自中国，或批评因为中国最早时的掩饰延误了防疫机会从而导致全球沦陷于病毒的威胁，也有不少评论认为中国的抗疫表现和向其他有需要的国家伸出援手赢得了全球的赞誉，但文章的作者James Traub指出，真正的赢家其实属于亚洲，特别是台湾、南韩以及澳洲和新西兰。

广告 继续浏览后续

前纽约时报杂志作者以及现任外交关系委员会智库组织成员的Traub，在外交政策撰文指出，最近新加坡外交官马凯硕的著作《中国赢了吗？》，就试图将中国描述为一个胜利者。Traub指出，马凯硕是众所周知的中国大好友，他曾将香港的民主运动简单化为年轻人没有房子居住而走上街头，在新书中甚至还为习近平废除国家主席任期辩护，声称习是为了国家的前途而非本人的政治野心。

但Traub在文章指出，中国赢了，与中国模式赢了，是两码子事情。疫情开始时，并非是官僚体制上的失败，而是一个独裁文化下，导致当局在12月8日武汉首发第一宗病例至1月23日下令封城之间那段空档的失误。文章指出，事件出现关键性的时刻，是在1月1日有8个武汉医院的医生因为向中央医疗官员寻求更多有关疫情爆发的讯息，却遭到地方政府的训斥，尽管他们只不过是遵守中国的预警制度而已。

病毒的基因组在1月11日得到排列，中国卫健委1月14日就有关病毒的报告是严峻的，但中国却未有采取任何行动；公众医疗系统仍然以政治指导为先。武汉有500万人得以在农历新年前离开，无疑加速了对全球的散播。

文章继续指出，尤有甚者，中国更炮制了一个荒谬的阴谋论，指是美国军人将病毒带入中国，又同时坚持国内的病死人数是令人难以置信之低。此外，中国又因为很多输给外国的呼吸辅导器以及其他医护物品被发现是劣质产品，它的软性外交只收到反效果。

Traub指出，中国当局忙着掩饰真相的同时，台湾和南韩以及香港（新加坡亦不久跟上）却开始在它们的边境对旅客进行检测以及隔离病者。文章提出，台湾和南韩是两个充满活力的民主体制，有公开的选举、独立的司法与自由的经济，他们的例子足可证明，人民和政府只要相互尊重，而不是相互恐惧，可以创造怎样的一个可能。

如果这次疫情真的有什么赢家的，那肯定不是中国那个独裁的模式，而是与中国一样尊崇“亚洲价值观”但却又是实行民主体制的模式。Traub特别指出，马凯硕在经济学人最近一篇文章中，也不能不承认这些国家是成功的例子）。

文章进一步指出，德国相对出色的抗疫工作，以及澳洲和新西兰令人激赏的努力，减少病亡数字，均可证明传统的自由民主体制，只要他们的领导人尊敬科学、听从医疗专家，以及向人民坦诚，是可以在危难中扮演一个称职而成功的角色的。

南韩和台湾人民愿意牺牲个人自由，但西方自由派却未必。亚洲的民主体制，人民愿意放弃部分的自由，但没有牺牲他们基本的政治权利。Traub本人就认为，有人因为个人自由而开一辆浪费汽油的汽车上街，也可以因为个人自由而不带口罩，但这些自由却伤害了其他人的福祉，他认为亚洲的民主体制告诉西方，人是可以为了大众的福祉而牺牲某些自由的。

中国或许是赢了，但作为其他国家的榜样或模范，中国并没有赢。德国可以成为欧洲邻国的榜样，澳洲可以教导一下美国，南韩和台湾则可以向中国传授如何真正落实“亚洲价值观”。这次全球性的疫情或许坏事可以成为好事，只要国家愿意从失败吸取教训。就算是美国，就算是中国，也一样需要如此。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅