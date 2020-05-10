韩国新冠病毒确诊病例 累计已达10874例

据韩国中央防疫对策本部10日通报，韩国较前一天新增34例感染新型冠状病的确诊病例，累计确诊10874例。这是韩国境内单日新增病例时隔28天再超30例，也是自4月9日以来最高值。

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韩联社报道说，累计确诊病例中，男女占比分别为40.74%和59.26%。各年龄段中20多岁病例最多，占27.57%，其后依次是50多岁（18.02%）、40多岁（13.26%）、60多岁（12.48%）和30多岁（10.85%）。累计死亡病例256例，连续3天无新增死亡病例。平均病死率为2.35%，80岁以上患者的病死率达25%，年龄越大病死率也越高。累计治愈并解除隔离病例共9610例，较前日增加42例。正在接受隔离治疗的病例为1008例。

韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬表示，随着近期来自中东和非洲地区的人员感染新型冠状病毒的确诊病例持续增加，韩国防疫部门决定对所有海外入境者一律实施病毒检测。郑银敬表示，自欧美地区的入境者中不断出现确诊病例，近期来自坦桑尼亚、巴基斯坦等中东和非洲地区入境者的确诊比例也持续增加。因此，防疫部门决定要求所有海外入境者在隔离期间接受病毒检测。郑银敬说，为了减轻地方政府的财政负担，政府将加大支援力度。

韩国防疫部门4月1日起要求所有海外入境者一律接受14天的居家隔离，但除自欧美入境者外，来自其他地区入境人员只有在出现症状时才需要接受检测。根据新规，所有入境人员不论是否出现症状都须在入境14天内接受1次病毒检测。

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