阿富汗首都喀布尔发生四起爆炸事件 导致4人受伤

法新社喀布尔消息，阿富汗首都喀布尔发生多起炸弹袭击事件，造成包括一名儿童在内的4名平民受伤。喀布尔警方发言人法拉玛兹（Ferdaws Faramarz）说，周一喀布尔北部地区接连发生4起路边炸弹袭击事件，造成包括一名儿童在内的4名平民受伤。

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到目前为止，还没有任何团体声称对这些爆炸袭击事件负责。法拉玛兹说，一支防爆清除队已赶抵爆炸现场。近週来，武装分子在喀布尔和其他地区发动多起路边炸弹和火箭攻击。但是今天接连4起爆炸案似乎是几个月来的首度协调行动。

此次的爆炸发生的时间点正好是阿富汗当局试图封锁喀布尔，遏止新冠状病毒疾病疫情蔓延之际。法新社指出，恐怖组织伊斯兰国以及塔利班等过去经常搞炸弹和火箭袭击行动。美国政府与阿富汗塔利班2月29日签署和平协议。根据协议，美国将从阿富汗撤军，阿富汗政府将释放大约5000名塔利班在押人员，阿富汗将举行阿人内部对话。

在过去的几个月中，塔利班频繁策动对阿富汗的攻击事件，造成军队在全国各地出现大量人员伤亡。塔利班这些行为已威胁到其与美国在今年2月签下的和平协议。美国军方发言人莱格特曾警告，若塔利班不减少攻击，美军将会有所回应。

美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德5月7日说，他于6日晚在卡塔尔首都多哈与阿富汗塔利班组织分管政治事务的领导人巴拉达尔进行了会面。他表示，双方会面的目的是争取在一些问题上取得进展，包括阿富汗政府和塔利班尽快释放在押人员、制止暴力行为、实现停火、加快阿富汗内部谈判进程等。