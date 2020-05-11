韩国新冠状病毒疫情：单日新增病例出现新高

据韩国中央防疫对策本部5月11日通报，截至当天0时，韩国较前一天新增35例感染新型冠状病毒的确诊病例，累计确诊10909例。这是单日新增病例连续两天超过30例，也是自4月9日以来的最高值。

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韩国到目前为止，累计死亡病例256例，连续4天无新增死亡病例。平均病死率为2.35%，80岁以上患者的病死率达25%，年龄越大病死率也越高。累计治愈并解除隔离病例共9632例，较前日增加22例。正在接受隔离治疗的病例为1021例。包括确诊者在内，共有66.8492万人接受新冠病毒检测，其中64.6661万人呈阴性，1.0922万人的结果尚未出炉。

据韩联社报导，截至韩国时间周一下午6时，首尔市内共有59例梨泰院夜店新冠状病毒疾病群聚感染相关确诊案例，加上仁川7例、京畿道21例、忠清北道5例、釜山一例、济州一例，共计至少有94例确诊。

韩国教育部与中央防疫对策本部周一下午召开紧急会议，会后由教育部宣布原订13日起陆续开始到校上课的日期全部顺延一週。高中3年级延至20日开始实体课程，幼稚园、国中、高中2、3年级延至5月27至6月8日间。教育部表示，将视防疫当局调查结果决定是否再延期。受疫情影响，教育部先前多次延后开学时间，最后以线上课程作为替代方案，但学校迟迟未能恢復到校上课，首当其冲的就是正在准备大学入学考试的高3学生。