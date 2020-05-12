日本官房长官：绝不接受中国方面有关钓鱼岛的发言

日本官房长官菅义伟在12日午前的记者会上围绕中国海警船进入钓鱼岛水域，追逐日本渔船一事表示：完全不能接受中国外交部发言人将中国方面的行为正当化的发言。

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菅义伟表示：日本政府基于坚决彻底保卫我国的领土、领海、领空的方针，将继续常备不懈，和相关省厅合作，努力收集情报，做到对尖阁诸岛周边的警备万无一失。

而在5月11日的记者会上，菅义伟围绕此事指出：从保护日本渔船的观点出发，在周围配备的巡视艇，并发出了确保安全的指示。

同时菅义伟指出：在针对防止新冠病毒感染症的扩大。特别是谋求包括日中在内的国际社会紧密合作中，为了不对如此的合作和互助造成影响，我们强烈要求中国方面积极加以对应。

在5月11日的中国外交部的记者会上，发言人赵立坚在答记者问时说：

据了解，近日，中国海警在钓鱼岛海域例行巡航时，发现一艘日本渔船在中国领海内非法作业。中国海警船依法对其实施跟踪监控，要求其立即停止有关活动，退出相关海域，并坚决应对了日本海保厅船只在现场的非法干扰。中方已通过外交渠道就此向日方提出严正交涉，敦促日方立即停止侵权行为。

我要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利。我们要求日方恪守四点原则共识精神，避免在钓鱼岛问题上制造新的事端，以实际行动维护东海局势稳定。

位于日本冲绳县那霸市的日本第11管区海上保安本部9日宣布，中国海警船4艘进入中国海警船4艘进入日本称为“尖阁诸岛”钓鱼岛水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本渔船，并对日本渔船进行了追逐。

对此，日本外务省亚洲大洋洲局局长泷崎成树，针对中国海警船进入钓鱼岛水域并追逐作业中的日本渔船，打电话向中国驻日大使馆公使郭燕提出强烈抗议，泷崎成树在电话中表示：“尖阁诸岛是我国固有的领土。”驻北京的中国大使馆也向中国外交部提出同样的抗议。