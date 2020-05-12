日本欲用法匹拉韦针对中国口罩外交

日本政府正式向各国免费提供有望对新型冠状病毒感染症发挥效果的新型流感治疗药“Avigan”（法匹拉韦）。此举旨在通过提供日本研发的药物，为努力平息疫情的国际社会做出贡献。据共同社说，日本注视开展对外医疗援助“口罩外交”的中国，日本也有意通过“法匹拉韦外交”彰显自身存在感。

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据共同社今天说，日本启动“法匹拉韦外交”，注视中国对外医疗援助。据日本外相茂木敏充12日在参院外交防卫委员会会议上透露：“获悉海外多个国家表现出兴趣，接到80多个国家提出的请求。”日本8日已首先向爱沙尼亚提供。

在全球医疗物资不足的背景下，目前已成功防控疫情的中国开展向各国提供援助物资的“口罩外交”。担心中国影响力增大的日本寄希望于“法匹拉韦”。外务省官员强调称：“全世界都在期待。日本正处于可以做出贡献的位置。”茂木也自豪地表示：“各国纷纷表达了感谢。”

据该报道，提供药物之际，日本政府向负责调度物资的联合国项目事务署（UNOPS）出资100万美元。由UNOPS从日本企业购买，然后运往对象国。向每个国家提供原则上20人份、最多100人份的药物。

共同社说，由于“法匹拉韦”可能出现副作用，日方要求书面签署免责协议。此外还要求提供临床数据，对日本来说也能积累病例数。目前已与印度尼西亚和伊朗等45个国家协调完毕，计划依次提供药物。