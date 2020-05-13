因梨泰院夜店群聚感染事件韩国决定把有关的检测扩至全国

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬周三表示，从当天起，对梨泰院夜店访客匿名实施的新冠病毒检测范围将扩大到全国。首尔市11日率先实施匿名检测，受检测人员不必透露姓名，只提供电话号码即可。郑银敬指出，考虑到梨泰院夜店的特殊性做出上述决定。匿名受测人员同样在结果出炉前不许与人接触。

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据韩国防疫部门数据，截至当天中午12时，与首尔梨泰院夜店相关联的确诊病例总计119例，接受检测共2.2万人。防疫部门已获取到访过梨泰院夜店的5517人名单，其中与2400人取得联系，正在确认另1800余名信息。

首尔市市长朴元淳13日在记者会上表示，与首尔梨泰院夜店相关联的新冠病毒确诊病例总计119例，其中，首尔市69例，12日新增8例。首尔市从本月3日至7日无新增确诊病例，在梨泰院夜店群聚感染事件发生后，8日至12日新增病例达到71例。其中，境外输入性病例仅为2例，其余69例均与梨泰院夜店有关。

首尔市表示，4月24日至5月6日利用梨泰院5家夜店一带通信基站的1.0905万人中，外国人占比11%，为1210人。首尔市向相关人员发送了建议接受新冠检测的英文短信。

首尔市和龙山区政府经调查发现，除了上述5家夜店之外，还有4家夜店出现确诊病例或为确诊病例到访过的夜店。这4家夜店消毒防疫完毕，并暂停运营。由此，接受调查的梨泰院一带夜店增至9处。首尔市从1月24日至5月12日确诊病例累计708例，其中死亡病例为3例，接受隔离治疗病例137例，累计治愈并解除隔离病例共558例。